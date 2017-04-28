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"Инфоком" освобожден от уплаты 50% прибыли, средства будут направлены на изготовление биометрических паспортов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423226-ru.html

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Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

28 апреля 2017, 15:58       Комментарии

Государственное предприятие "Инфоком" при Государственной регистрационной службе освобождено от уплаты 50% чистой прибыли в республиканский бюджет по итогам работы за 2016 год.
Как сообщается в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, высвобожденные средства будут направлены на изготовление идентификационных карт - паспортов гражданина Кыргызстана образца 2017 года (ID карта).
ГП "Инфоком" должно представить отчет в Фонд по управлению государственным имуществом и ГРС об использовании 50% прибыли по итогам работы за 2016 год, подлежащей перечислению в республиканский бюджет.

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