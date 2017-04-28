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В дошкольных организациях Бишкека воспитываются 31,6 тыс. детей, что в 2,3 раза превышает норму

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423225-ru.html

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28 апреля 2017, 16:12       Комментарии

В столичной системе образования функционируют 84 дошкольных образовательных организации проектной мощностью 13830 мест. В детсадах и специализированных учреждениях насчитываются 31596 детей, что превышает норму в 2,3 раза. Об этом сообщила пресс-служба БГК.
Постоянная комиссия по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша под председательством Гульнары Молдобаевой заслушала информацию о состоянии дел в дошкольных учреждениях столицы.
В очереди на получение места в садиках столицы стоит 5071 ребенок. В 2017 году потребность в дошкольных образовательных организациях составляет 27 объектов, сообщила начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.
Приняв к сведению информацию начальника Управления столичного образования, постоянная комиссия поручила управлению внести предложения по изысканию дополнительных источников на развитие инфраструктуры детских садов.

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