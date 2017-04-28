Мэрия Бишкека и центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" подписали меморандум о сотрудничестве (фото)

28 апреля 2017, 16:16 Комментарии

В реабилитационном центре "Оберег" 28 апреля состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между мэрией Бишкека, центром реабилитации "Оберег" и общественным объединением родителей детей-аутистов "Рука в руке".

Как сообщили 28 апреля в пресс-службе мэрии, меморандум подписали мэр Бишкека Албек Ибраимов и руководство учреждений.

А.Ибраимов выразил благодарность коллективу центров за самоотверженный труд и большое сердце, а также подарил стиральную машину и пылесос.

После официальной части мероприятия главе столичного муниципалитета показали ежедневную работу персонала по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники двух центров реабилитации представили гостям концертную программу.

Управления капитального строительства мэрии города Бишкек сделало капитальный ремонт в здании детского сада № 156, в котором в данное время расположен реабилитационный центр детей ОВЗ "Оберег" и ОФ "Рука в руке".

"В будущем этот проект позволит еще в более тесном плане объединить усилия муниципалитета города и неправительственного сектора по решению социальных услуг для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Функционирование таких центров позволит в городе предоставлять детям новые формы услуг: психокоррекционные, реабилитационные, которое позволят им вести активный образ жизни, быть не изолированными от общества", - сообщили в мэрии.

В мероприятии приняли участие дети и их родители, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова и аким Октябрьского района Нурбек Курманбеков.