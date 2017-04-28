Sputnik Кыргызстан покажет Бишкек в 3D-формате

28 апреля 2017, 15:50 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан к празднованию Дня города подарит жителям и гостям столицы виртуальный тур по ее самым красивым местам в 3D-формате.

Проект 3D-панорамы на портале Sputnik включит рассказ о центральной площади Ала-Тоо, старейшем дубовом парке имени Чингиза Айтматова, Кыргызской национальной филармонии и многом другом. О празднике кыргызстанской столицы Sputnik также расскажет в фотолентах и репортажах с площадок города, на которых пройдут театрализованные представления, выступления кыргызстанских спортсменов, показы мод, ярмарки. Программа мероприятий Дня города, которую 29 апреля завершит гала-концерт на площади Ала-Тоо, доступна на портале Sputnik.

"Главный город нашей страны всегда интересен Sputnik Кыргызстан, мы рады рассказывать о том, чем живет и гордится Бишкек. В день его рождения Sputnik желает ему и его жителям благополучия и процветания!" - заявила руководитель Sputnik Кыргызстан Елена Череменина.

К Дню города на главной площади Бишкека стартовала фотовыставка, организованная мэрией столицы. В экспозицию вошли и работы фотокорреспондента Sputnik Кыргызстан Акылбека Батырбекова, показывающие красоту вечернего Бишкека.

Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ КР.* Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet нна 1 апр 2017 года