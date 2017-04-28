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Sputnik Кыргызстан покажет Бишкек в 3D-формате

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/press_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423223-ru.html

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* По данным LiveInternet нна 1 апр 2017 года

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