Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В дошкольных организациях Бишкека воспитываются 31,6 тыс. детей, что в 2,3 раза превышает нормуВ дошкольных организациях Бишкека воспитываются 31,6 тыс. детей, что в 2,3 раза превышает нормуВ Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве с центрами реабилитации "Оберег" и "Рука в руке"В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве с центрами реабилитации "Оберег" и "Рука в руке"

Исследование: Красть невест дешевле, чем брать в жены с согласия родителей

Источник:
http://knews.kg/2017/04/issled...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423221-ru.html

Похожие новости

Что спасет Бишкек от автокатастроф — краска эффективнее, чем видеокамеры

Таможня выявила крупную контрабанду шкур и рогов краснокнижных животных

Никто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

Прокуратура вернула в госсобственность детсад завода "Красный строитель" стоимостью 44 млн сомов

Полицейские Великобритании предупреждают родителей об опасности игры "Синий кит"

28 апреля 2017, 16:06       Комментарии

В регионах Кыргызстана прибегают к традиции кража невест из-за экономических соображений. Об этом говорится в отчете общественного мониторинга по краже невест.
Согласно мониторингу, опрошенные признались, что кража невесты "дешевле", чем брать в жены с согласия родителей и невесты. Жертвы умыкания не знали к кому обратиться за помощью, а также родители не поддерживали их в вопросе обращения в правоохранительные органы.
"Вопросы умыкания не приоритеты в местных планах профилактики правонарушений и преступлений, районные координационные совещания правоохранительных органов не включают в планы эти вопросы", — говорится в отчете.
Длительное и затяжное судебное разбирательство по данной категории дел приводит к отзыву заявлений и соглашению сторон. Это происходит из-за сильного морально-психологического давления на потерпевшую и ее семью со стороны жениха. Также, сильное психологическое давление идет со стороны членов местного сообщества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум