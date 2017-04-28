Исследование: Красть невест дешевле, чем брать в жены с согласия родителей

28 апреля 2017, 16:06 Комментарии

В регионах Кыргызстана прибегают к традиции кража невест из-за экономических соображений. Об этом говорится в отчете общественного мониторинга по краже невест.

Согласно мониторингу, опрошенные признались, что кража невесты "дешевле", чем брать в жены с согласия родителей и невесты. Жертвы умыкания не знали к кому обратиться за помощью, а также родители не поддерживали их в вопросе обращения в правоохранительные органы.

"Вопросы умыкания не приоритеты в местных планах профилактики правонарушений и преступлений, районные координационные совещания правоохранительных органов не включают в планы эти вопросы", — говорится в отчете.

Длительное и затяжное судебное разбирательство по данной категории дел приводит к отзыву заявлений и соглашению сторон. Это происходит из-за сильного морально-психологического давления на потерпевшую и ее семью со стороны жениха. Также, сильное психологическое давление идет со стороны членов местного сообщества.