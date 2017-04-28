Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Студенты 5 вузов поборолись за кубок "RIACaseCup" анализируя вопросы госрегулирования предпринимательской деятельностиСтуденты 5 вузов поборолись за кубок "RIACaseCup" анализируя вопросы госрегулирования предпринимательской деятельностиВоеннослужащим Кыргызстана в 2017 году выделят 425 квартир, - Аппарат президентаВоеннослужащим Кыргызстана в 2017 году выделят 425 квартир, - Аппарат президента

В Индонезии издали фетву против браков с девушками младше 18 лет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359097_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423220-ru.html

Похожие новости

Я отправил на телешоу несколько вопросов, - кыргызстанец, сыгравший против знатоков "Что? Где? Когда?"

В 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними

На заседании Совбеза ООН обсудят новые санкции против Северной Кореи

Никто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

В Бишкеке проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак

28 апреля 2017, 15:50       Комментарии

Конгресс мусульманских женщин-священнослужителей в Индонезии издал фетву против браков с девушками моложе 18 лет, передает Би-би-си.
Собравшиеся женщины призвали местное правительство увеличить минимальный возраст вступления в брак для женщин с нынешних 16 до 18 лет.
Они убеждены, что раннее замужество мешает индонезийкам продолжить образование, а половина союзов завершается разводом.
Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.
Обычно фетвы в Индонезии издает совет улемов, состоящий в основном из мужчин.
Также конгресс издал фетвы против сексуальных домогательств и нанесения вреда окружающей среде. Индонезия - крупнейшая страна мира по численности населения, исповедующего ислам. В ходе переписи 2010 года 9 из 10 жителей страны назвали себя мусульманами.
Островное государство также удерживает мировое лидерство по числу несовершеннолетних невест. Каждая четвертая индонезийка вступила в брак до 18-летнего возраста, подсчитал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Трехдневный конгресс в городе Чиребон называют первым крупным собранием мусульманских женщин-клириков в стране. Ислам не запрещает женщинам заниматься богословием, однако в большинстве его течений им не разрешается быть имамами.
При этом в Индонезии уровень грамотности среди женщин превышает 90%, показало исследование ЮНЕСКО. Это один из самых высоких показателей среди стран с преимущественно мусульманским населением.
С 2001 по 2004 год пост президента Индонезии впервые в истории страны занимала женщина - Мегавати Сукарнопутри, дочь первого главы государства Сукарно.
В стране действует закон, по которому женщинами должны быть не менее 30% партийных кандидатов на парламентских выборах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум