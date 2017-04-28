ИАЦ "Кабар": Обзор внешней политики Кыргызстана за неделю

28 апреля 2017, 15:36 Комментарии

Минувшая неделя показала положительную динамику во внешней политике Кыргызстана. На это указывают ряд встреч на высоком уровне, которые состоялись в Бишкеке и за пределами страны.

Неделя началась с телефонного разговора главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили перспективные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, и обменялись мнениями по самым актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграции на Евразийском пространстве.

Другим важным событием стали первые межмидовские кыргызско-кувейтские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызстана и Кувейта.

Кыргыскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел КР Эмиль Кайкиев, а кувейтскую сторону замминистра внешнего ведомства страны Али Сулейман Аль-Саид.

В ходе консультаций Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Был рассмотрен широкий круг вопросов поступательного развития традиционно дружественных кыргызско-кувейтских отношений, включая регулярные политические контакты, в том числе в рамках ООН, ОИС и других международных организаций, дальнейшие шаги по наращиванию деловой кооперации и гуманитарных связей, активизации сотрудничества в энергетической, транспортной и иных областях.

Еще одним событием стало совместное заседание парламентских комитетов Кыргызстана и Казахстана.

На встрече были заслушаны выступления руководителей Жамбылской и Чуйской областей, погранслужб двух стран, руководителей миграционных и туристических служб, а также обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Кыргызские парламентарии напомнили, что до 2010 года действовало 12 пропускных пунктов между двумя странами, после 2010 года их осталось восемь. Депутаты предложили открыть 4 ранее действовавших пунктов пропуска. Представители погранслужбы Казахстана отметили экономическую нецелесообразность их открытия. Парламентарии приняли решение еще раз внимательно изучить данный вопрос и повторно к нему вернуться.

Подводя итоги встречи главы парламентских делегаций Дарига Назарбаева и Аскар Шадиев согласились, что состоялся конструктивный обмен мнениями, обсуждены актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, отмечена необходимость синхронизации действий Комитетов и образования совместных рабочих групп по актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества.

Следует отметить и встречу министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшим в КР с очередным визитом с целью проведения двусторонних консультаций с официальными лицами КР.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента КР А.Атамбаева в институты ЕС 15-17 февраля 2017 года.

Особое внимание было уделено предстоящему проведению в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности ЕС-ЦА, а также приоритетным направлениям сотрудничества КР и ЕС в региональном формате в контексте Стратегии ЕС по ЦА.

В рамках визита специального представителя Европейского союза по Центральной Азии П.Буриана в Кыргызстан состоялась его встреча с руководителем аппарата Президента КР С.Исаковым.

С.Исаков рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах и предпринимаемых мерах по укреплению стабильности и устойчивого развития в стране, борьбе с коррупцией и совершенствованию выборного процесса, также выразил заинтересованность кыргызской стороны в участии представителей Евросоюза в продвижении инициативы Кыргызской Республики по построению высокотехнологичного национального проекта "Таза Коом".

Петер Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центрально Азиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны. Он также отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.

Еще одним важным событием стала встреча рабочих групп КР и РУз по приграничным вопросам в Намангане.

Участие в очередном заседании рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по обсуждению приграничных вопросов, которая проходила с 10 по 20 апреля в городе Наманган, приняла правительственная делегация во главе со специальным представителем Правительства КР в ранге первого заместителя руководителя аппарата Правительства К.Искандаровым.

На встречах обсуждены текущие вопросы и перспективы по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместного участка кыргызско-узбекской государственной границы.

Стороны подчеркнули важность укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении.

По итогам заседаний была достигнута договоренность о продолжении совместных работ по приграничным вопросам и проведении в Кыргызстане очередной встречи рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Еще одним важным событием во внешнеполитической жизни страны стала двусторонняя встреча глав МИД Кыргызстана Э.Абдылдаева и Казахстана К.Абдрахманова, которая состоялась в рамках очередного заседания СМИД ШОС в Астане.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, вопросы расширения приграничного сотрудничества, облегчения поездок граждан двух стран. Стороны подчеркнули важность продвижения общих интересов Центральной Азии на международном уровне. Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Главы внешнеполитических ведомств отметили активно поддерживаемый кыргызско-казахстанский политико-экономический диалог на всех уровнях, способствующий дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Встречу глав МИД КР и КНР, которая также состоялась в рамках упомянутого выше очередного заседания СМИД ШОС можно также отнести к важным событиям во внешней политике Кыргызстана.

В ходе встречи главы МИД Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Китая Ван И состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, международной проблематики, сотрудничества в области безопасности, торгово-экономической сфере и продвижения двусторонних проектов.

В связи с празднованием в 2017 году 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем, главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку динамике двусторонних отношений, подвели итоги, наметили планы на будущее.

Другим не менее важным событием стала официальная поездка парламентской делегации Кыргызстана во главе с Торага ЖК КР Ч.Турсунбековым в Иран.

В рамках официального визита Торага провел переговоры с Председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана Али Лариджани, Министром иностранных дел Мохаммадом Джавад Зарифом, Министром дорог и градостроительства Аббас Ахмадом Ахунди, Президентом ТПП Голам-Хоссейном Шафэи, а также посетил ряд промышленных объектов в провинции Мазендеран.

Еще одним не менее важным событием стало обсуждение перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества в сфере народной дипломатии.

Посол Кыргызстана в Узбекистане Д.Сыдыков и вновь избранный председатель общества дружбы "Узбекистан-Кыргызстан", председатель союза писателей Узбекистана Мухаммад Али обсудили в Ташкенте состояние и перспективы кыргызско-узбекского сотрудничества в сфере народной дипломатии.

Стороны отметили о необходимости реализации совместных мероприятий в целях укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном. Отмечена важность проведению круглых столов, обмена визитами театральных трупп, издания сборников произведений кыргызских и узбекских авторов в дальнейшем развитии и укреплении кыргызско-узбекского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Рассмотрели возможность проведения в 2018 году совместных проектов, приуроченных к празднованию 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, 90-летия со дня рождения Чынгыза Айтматова.

В дополнение к вышеперечисленным мероприятиям Кыргызстан и Бразилия подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев диппаспортов.

От имени правительства КР данное Соглашение было подписано министром иностранных дел Э.Абдылдаевым, от имени правительства Федеративной Республики Бразилия - послом Бразилии в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане Деметрио Буэно Карвальо.

Положения данного Соглашения, в частности, предусматривают для владельцев дипломатического и официального/служебного паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны на период до девяноста (90) дней.

ИАЦ "Кабар"