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Студенты 5 вузов поборолись за кубок "RIACaseCup" анализируя вопросы госрегулирования предпринимательской деятельности

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/studenty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423218-ru.html

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28 апреля 2017, 15:53       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Студенты пяти ведущих вузов 27 апреля поборолись за кубок "RIACaseCup" в формате кейс-турнира, анализируя государственное регулирование предпринимательской деятельности в рамках Анализа регулятивного воздействия в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Аналитический центр "БизЭксперт".
Мероприятие прошло в Министерстве Экономики КР с участием советника премьер министра КР – Нурсулу Ахметовой, представителей Государственной Налоговой службы, бизнес ассоциаций, экспертов по АРВ и студентами ведущих ВУЗов страны. Организаторами являются Аналитический центр БизЭксперт.
Особенностью "RIACaseCup" является решение студентами вопросов, содержащих проблемы государственного масштаба в интерактивной форме.
"Аналитический центр "BizExpert" с 2016г. запустил среди студентов ведущих ВУЗов проект "RIA Case Cup", направленный на развитие потенциала молодых и активных людей в сфере аналитических навыков и принятия эффективных управленческих решений на основе Анализа регулятивного воздействия. RIA Case Cup" создает отличную площадку для сотрудничества высших органов власти и молодых перспективных специалистов. Студенты и начинающие специалисты открывают для себя отличную возможность получения знаний и навыков аналитического подхода при выработке решений. " - прокомментировала Айнура Чекирова, координатор АРВ АЦ "БизЭксперт".
Всего проект объединил более 300 студентов из пяти передовых ВУЗов страны: Академии Управления при Президенте Кыргызской Республики, Американского Университета в Центральной Азии, Кыргызской Государственной Юридической Академии, Кыргызско-Турецкого Университета "Манас" и Международного Университета "Ататюрк-АлаТоо".
На финальный турнир проекта RIACaseCup был представлен объемный кейс на базе АРВ. В течении месяца команды с помощью менторов, лучших специалистов по АРВ разрабатывали механизм по решению заданного кейса.
В ходе турнира специалисты внесли свой свежий взгляд в решение существующих проблем в государстве и бизнесе, и предложили креативные пути решения увеличения эффективности от предпринимаемых действий.
Сегодня студенты выступили перед членами жюри с презентацией своих проектов. В результате жюри, состоящих из специалистов по АРВ выбрали наиболее эффективный и реализуемый проект и победителем стала команда из Международного Университета Ата-Тюрк Ала-Тоо . Второе место получили представители Кыргызско-Турецкого Университета "Манас", и третье место досталось студентам Академии Государственного Управления при Президенте КР. Первым трем командам были вручены сертификаты в общей сумме – 18 000 сом.
Также всем участникам проекта была предоставлена возможность пройти стажировку в ведущих бизнес ассоциациях страны.
Организаторы надеются, что этот проект создаст отличную площадку для дальнейшего развития сотрудничества Государственных органов и молодых перспективных специалистов.

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