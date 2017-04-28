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В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве с центрами реабилитации "Оберег" и "Рука в руке"

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423217-ru.html

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28 апреля 2017, 16:03       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В реабилитационном центре "Оберег" состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между муниципалитетом и центром реабилитации "Оберег" и общественным объединением родителей детей-аутистов "Рука в руке". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Меморандум подписан мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и руководством учреждений.
На мероприятии мэр Албек Ибраимов выразил благодарность коллективу центров за самоотверженный труд и большое сердце, а также подарил стиральную машину и пылесос.
Директор центра реабилитации детей ОВЗ "Оберег" Ольга Джабраилова поблагодарила мэра Бишкека Албека Ибраимова и вице-мэра Айгуль Рыскулову за чуткость, сопереживание и искреннее желание подержать тех, кто в этом так нуждается и вручила благодарственный письмо от центра.
После официальной части мероприятия главе столичного муниципалитета показали ежедневную работу персонала по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники двух центров реабилитации представили гостям концертную программу.
Управления капитального строительства мэрии города Бишкек сделало капитальный ремонт в здании детского сада № 156, в котором в данное время расположен реабилитационный центр детей ОВЗ "Оберег" и ОФ "Рука в руке".
В будущем, этот проект, позволит еще в более тесном плане объединить усилия муниципалитета города и неправительственного сектора по решению социальных услуг для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Функционирование таких центров позволит в городе предоставлять детям новые формы услуг: психокоррекционные, реабилитационные, которое позволят им вести активный образ жизни, быть не изолированными от общества.
На мероприятии приняли участие дети и их родители, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова и аким Октябрьского района Нурбек Курманбеков.

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