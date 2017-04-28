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Штормовое предупреждение: По Кыргызстану с 29 апреля по 1 мая ожидаются заморозки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423216-ru.html

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28 апреля 2017, 15:26       Комментарии

По Кыргызстану с 29 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: днем в Чуйской, Таласской долинах до +8...+13, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей до +10...+15, в Иссык-Кульской котловине до +7...+12, в зоне земледелия Нарынской области до +4...+9, в горных районах 0...+5, в высокогорных районах до -1...-6 градусов мороза.
С 29 апреля по 1 мая ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки 0...-2.
Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур высаженной в грунт рассады овощных культур.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

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