Штормовое предупреждение: По Кыргызстану с 29 апреля по 1 мая ожидаются заморозки

28 апреля 2017, 15:26 Комментарии

По Кыргызстану с 29 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: днем в Чуйской, Таласской долинах до +8...+13, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей до +10...+15, в Иссык-Кульской котловине до +7...+12, в зоне земледелия Нарынской области до +4...+9, в горных районах 0...+5, в высокогорных районах до -1...-6 градусов мороза.

С 29 апреля по 1 мая ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки 0...-2.

Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур высаженной в грунт рассады овощных культур.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.