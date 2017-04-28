Мама бросила ребенка и поменяла имя, ее сын не может получить документы и медпомощь

28 апреля 2017, 15:25 Комментарии

Историей Алмаза (имя изменено), которого бросила мама, поделился Центр защиты детей. Из-за отсутствия документов, ребенок с отставаниями в развитии не может получить медицинскую помощь.

"Родился Алмаз в 2013 году, мать ребенка бросила, в роддоме она родила под именем Адинай Семетей кызы (имя изменено). Справка о рождении ребенка выдалась на имя матери. В дальнейшем она оставила ребенка без свидетельства о рождении дедушке и бабушке со стороны отца, восстановила свои документы и стала Асель Жолдошевой, сейчас ее местонахождение неизвестно. Отец не принимает участия в воспитании ребенка, обзавелся другой семьей. Вот и остался маленький Алмаз на руках бабушки и дедушки", – сообщают в центре.

Ситуация усугубляется тем, что ребенок к 3-летнему возрасту не ходит и не говорит. Сельские врачи при обследовании ребенка обнаружили гематому в голове.

"Когда дедушка обратился в органы местного самоуправления для получения свидетельства о рождении, потребовали найти мать Алмаза. Так как в справке о рождении ребенка матерью является Адинай Семетей кызы, а в паспорте мать указана под именем и фамилией Асель Жолдошева, получить свидетельство о рождении мальчика представляется невозможным. Нужно доказать факт материнства через суд, а как доказать – если мать неизвестно где?" – дополнили в центре.

Из-за отсутствия документа, ребенок не может пройти полное медицинское обследование.

"Возможно, при должном уходе ребенок станет говорить и ходить? А возможно ребенок действительно с инвалидностью и ему нужно оказывать уход и выплачивать пособие по инвалидности? Вопросов много, а вот ответов пока никаких", – говорится в сообщении центра.

Дедушка и бабушка Алмазика потеряли веру, что когда-нибудь возможно получат свидетельство о рождении и улучшат условия жизни внука.

"Зачастую в регионах люди не имеют доступа к социальным услугам, там таких центров даже нет. При наличии дневного или реабилитационного центра, Алмаз получил бы необходимый уход, специалисты, уделив должное внимание, возможно способствовали бы его полноценному развитию. Хочется верить, что история Алмаза закончится благополучно. А сколько таких еще семей, которые мыкаются со своими проблемами и трагедиями? Куда и к кому обратиться?" – негодуют в Центре защиты детей.