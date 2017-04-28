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Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате Азии по боксу в Ташкенте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423212-ru.html

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28 апреля 2017, 15:21       Комментарии

Ташкент, 28 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сборная Кыргызстана под руководством главного тренера Адылкана Бекболотова прибыла в Ташкент для участия на чемпионате Азии по боксу, который будет проходить с 30 апреля по 7 мая. Об этом сообщил сегодня корреспонденту ИА "Кабар" старший тренер команды Айбек Абдымомунов.
По его словам, на ринг чемпионата выйдут: Мирлан Туркбай уулу (весовая категория до 49 кг), Азат Усеналиев (до 52 кг), Сирожидин Абдуллаев (до 56 кг), Омурбек Малабеков (до 60 кг), Нурлан Кобашев (до 64 кг), Эрмек Сакенов (до 69 кг), Ыктыяр Шабданбаев (до 75 кг), Эркин Адылбек уулу (до 81 кг) и Сергей Паренко (до 91 кг).
На первенстве Азии будут определены участники чемпионата мира, который состоится в Германии. Шесть лучших боксёров в каждой весовой категории получат путёвки на мировое первенство.

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