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Она плачет из-за комментариев в соцсетях — директор о кричавшей нянечке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423211-ru.html

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28 апреля 2017, 14:58       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Этим утром помощница по воспитательной работе была очень расстроена и плакала, она сама написала заявление об увольнении, сказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор детского сада № 142 Равшана Абдуллина.
В четверг в социальные сети попало видео, на котором работница столичного детского садика кричит на ребенка. По словам автора съемки, она находилась в своей квартире, когда услышала крики, доносившиеся с улицы - с площадки расположенного рядом с ее домом детского садика. Выглянув в окно, она увидела, как нянечка толкает малыша только из-за того, что он просит пить.
Директор подчеркнула, что такое поведение недопустимо. До этого, по словам Абдулиной, данная работница ни в чем подобном замечена не была.
"Она написала заявление, в котором объяснила, что выбрала не ту работу и попросила ее уволить. Ушла, начитавшись негативных комментариев в соцсетях. Она в таком состоянии, что ее лучше не трогать: девушка плачет и расстроена. До этого случая она вела себя нормально", - говорит директор.
Также директор сообщила, что нянечка учится на дизайнера, в детский сад пришла работать в феврале, чтобы иметь деньги на карманные расходы.

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