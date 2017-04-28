Что спасет Бишкек от автокатастроф — краска эффективнее, чем видеокамеры

28 апреля 2017, 15:02 Комментарии

Сначала я удивилась тому, что сотрудник Всемирной Организации Здравоохранения и бывший советник Минздрава Эркин Чечейбаев захотел побеседовать о ситуации на кыргызстанских дорогах, а не о чем-то врачебном. Ну, о пользе прививок, например.

Как он объяснил, вопрос смертности на дорогах во всем цивилизованном мире уже давно изучают медицинские работники. А ведь логично: гораздо легче предупредить аварию, чем собирать по кусочкам человека, попавшего под колеса машины. Врачам же проблем меньше.

- Как ни прискорбно, но люди гибнут в автомобильных катастрофах во всех частях света и Кыргызстан - не исключение. Так стоит ли "что-то срочно делать", если такие смерти все равно были, есть и будут?

- Только вдумайтесь: война в Афганистане ежегодно забирала меньше жизней советских солдат, чем сейчас это делают кыргызстанские дороги!

Вот вам статистика: нынче дорожные травмы занимают третью строчку среди причин смерти кыргызстанцев, после болезней систем кровообращения и органов дыхания. Раньше ДТП были на седьмой строчке.

Кроме того, в автоавариях погибают в основном мужчины 15-45 лет. Это как раз самая экономически активная категория населения, которая могла бы принести огромную пользу обществу. Вторая половина - это абсолютно безвинные и законопослушные пешеходы и пассажиры. А ведь этих жертв можно было избежать.

Если принять правильные меры, то действительно можно сделать так, что количество смертей сократится. Например, в Каталонии за 10 лет усиленной работы удалось снизить смертность в четыре раза! Сейчас там при населении в 7,5 миллионов человек в авариях ежегодно погибает не более двухсот человек. У нас в Кыргызстане живет 6 миллионов и насмерть ежегодно сбивают около 1200 граждан.

- Последние несколько лет власти обещают снабдить дороги камерами. Это ведь должно исправить ситуацию: водители будут бояться штрафов и перестанут нарушать, не так ли?

- Камеры - не панацея, а лишь одно из многих необходимых мер. Да, дорожные камеры смогут запечатлеть зрелищные лобовые столкновения, но ведь это не то, что нам нужно, верно? Нам нужно снизить смертность на дорогах, а страх наказания - это лишь один из многих факторов, определяющих поведения на дорогах.

Я часто слышу инициативы про то, что нужно увеличить штрафы водителям или вовсе забирать машины за нарушение ПДД. На самом деле пугает не тяжесть наказания, а его неотвратимость.

Можно повысить эти штрафы до небес, но если водитель будет ездить с мыслью: "Если меня поймают, я заплачу взятку или позвоню байкешке", то это просто не будет работать! Пусть лучше это будет небольшой штраф, но зато неминуемый.

- Какие меры могут быть действительно действенными?

- Если посмотреть цифры, то большинство смертельных аварий происходит из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования - то есть при обгонах. Если говорить простым языком, то в Кыргызстане люди чаще всего умирают при столкновении машин лоб в лоб на высокой скорости.

Сейчас благодаря китайским кредитам появилось много новых дорог, которые позволяют развивать высокую скорость. Все эти междугородние трассы, которые позволяют выжать из машины все 150 лошадиных сил, должны быть исключительно односторонними, то есть разделены бетонными ограждениями. И тут ничего нового: такой стандарт безопасности принят во многих странах.

В прошлом году я проехал вокруг Иссык-Куля. На южном берегу можно ехать на высокой скорости, но при этом совсем нет разметок. Ночью водители ориентируются на свет фар встречного автомобиля и разъезжаются практически наугад. А если одна фара не работает? А если расстояние не так рассчитал?

Ведь нет ни разделяющей разметки по середине, ни по обочине трассы! Как водителям ориентироваться на трассах, особенно ночью? Я не говорю уже о знаках, регулирующих обгоны - где можно обгонять, где нельзя, их нет и в помине - обгоняй где захочешь...

- А как решить проблему автоаварий в Бишкеке?

- Недостаточно просто заставить людей выучить правила. Поведение человека определяют более тонкие вещи, чем просто осведомленность или страх наказания.

Окружающая среда влияет на поведение человека на 70 процентов. Например, если мужчина окажется на поле и перед ним будет мяч, то девять из десяти мужчин этот мяч пнет. Даже не задумываясь, это на подсознательном уровне.

Вы никогда не задумывались, почему во многих развитых странах все тротуары расположены на 10 сантиметров выше, чем проезжая часть? Это действует на подсознание, пешеход, даже не осознавая это разграничение, лишний раз не заступит на проезжую часть. И напротив, плавные съезды для колясок на пешеходных переходах - это психологический знак, что тут уже можно выходить на дорогу. Но это должно быть повсеместно, стандартно, а не только, скажем, на центральных улицах.

Одних знаков недостаточно, поэтому и нарушают. Не потому что такие плохие люди, а потому что среда позволяет. Если перекрестки будут круговые, то средняя скорость снизится. Во-первых, нет смысла разгоняться до опасной скорости так как на следующем перекрестке снова придется замедлиться. Во-вторых, даже без светофора на круговых перекрестках проходимость движения выше чем на обычных со светофором, а значит, будет меньше пробок.

Много вопросов вызывают и "лежачие полицейские". Эти гениальные приспособления в идеале должны выглядеть по-другому. Они более плавные, приподнимают весь пешеходный переход. Так водители проезжают "зебру" медленно, при этом для "ходовки" это обходится безболезненно. Кстати, во всех городах Евросоюза должны быть круговые перекрестки и "приподнятые зебры".

Это касается и разметок: водителям будет легче соблюдать правила дорожного движения, если дороги будут четко обозначены. Приведу в пример улицу Советскую (Абдрахманова - прим. ред.). Там еще с периода Фрунзе сохранилось четырехполосное движение и разметка нанесена под четыре полосы - две полосы в одну сторону, две в другую.

Но если тогда машин было мало, и мы вольготно ездили по трехметровой в ширину полосе, то сейчас такую роскошь мы себе позволить не можем, и поэтому в одном направлении одновременно вклинивается 3-4 потока машин. Это создает хаос: водители просто игнорируют полосы.

Если сделать разметку, подходящую по размерам одного автомобиля, то вместо двух полос можно сделать три, а кое-где ближе к перекресткам и четыре полосы в одном направлении. Это упорядочит движение и тогда станет комфортнее всем.

Кстати, вложения в дорожную инфраструктуру считаются самыми эффективными и самыми экономически выгодными мероприятиями из всех известных профилактических мероприятий. Вложенный государством 1 доллар возвращается 16 долларами в виде снижения затрат на лечение травм, пособий по инвалидности, сохранению рабочей силы. Не говоря уже о том, что в живых останутся чьи-то отцы, дочери, братья и сестры.

- Есть и еще одна проблема: это граждане, которые готовы сесть за руль даже в изрядном подпитии.

- К сожалению такое происходит, ведь в Кыргызстане четко не определена допустимая концентрация алкоголя в крови водителя и в целом почти нет политики снижения потребления спиртных напитков.

- А в чем проблема? Если хоть немного алкоголя в крови есть, то человек уже не должен водить!

- Это палка о двух концах. Иногда положительную реакцию на алкоголь могут дать кисломолочные продукты или заболевания желудочно-кишечного тракта, прием некоторых медикаментов.

Доказано, что в странах, где опытному (не начинающему!) водителю разрешено выпить бокал вина, пьяных за рулем меньше, чем в странах с "нулевой толерантностью". Моя Мастерская диссертация по Общественному здравоохранению была посвящена проблеме пьяного вождения в Кыргызстане, и я пришел к следующим выводам.

Кыргызстанцы часто садятся за руль в том состоянии, когда совсем не контролируют себя. Или же, когда на улице пробки и подвыпивший человек осознает, что его никто не будет останавливать при таком потоке. В последнем случае норма по количеству алкоголя в крови дисциплинирует.

Представьте ситуацию: человек в гостях может позволить себе выпить бокал вина и через полчаса сесть за руль. Во многих странах водители возят с собой алкотестер, они есть и у сотрудников дорожной полиции. Можно очень быстро проверить, не много ли в крови промилле алкоголя и ехать по своим делам.

Мировая практика показывает, что запрет на продажу алкоголя в ночное время также сокращает число пьяного вождения, да и в целом криминала - хулиганств, драк, разбоев и изнасилований. Веселые компании просто не смогут купить себе еще бутылку водки и напиться до беспамятства.

Скептики вновь станут говорить про сухой закон, мол, проходили, знаем. Но уверяю вас: домашнего самогона и массовых отравлений подпольным алкоголем не будет, ведь это не полный запрет, а лишь ограничение доступа.

Причем, неправильно, что у нас купить водку можно в каждом ларьке. Во многих странах действует такая система: алкоголь можно купить только в специализированных магазинах, количество которых строго ограничено. А в супермаркетах в свободном доступе только вина и пиво - не крепкие алкогольные напитки. Желающим же выпить чего покрепче уготовано очень интересное испытание.

Он должен подойти к кассиру и сказать, что желает приобрести водку или, скажем, виски. Кассир, невзирая на возможную очередь, тяжело вздыхая встает, направляется к специальному шкафу, открывает его ключом и достает оттуда требуемое. Очередь на кассе ждет. На самом деле вся эта неприятная и долгая процедура психологически снижает желание приобретать крепкие спиртные напитки.

- Есть у нас и еще одна проблема: это молодые люди, которые устраивают на улицах Бишкека высокоскоростные гонки. Что делать с молодыми людьми, у которых еще не отрос инстинкт самосохранения?

- К молодым новичкам-водителям в развитых странах вообще особое отношение - более трепетное и заботливое. Во-первых, им запрещено перевозить в салоне больше одного пассажира. Дело в том, что юный водитель гораздо легче отвлекается на внешние раздражители, ему труднее дается концентрация на дороге. А молодые и веселые друзья на заднем сидении едва ли будут сидеть тихо.

В некоторых странах новичкам также запрещено водить ночью. Ну и конечно, для новичков (и водителей коммерческого транспорта) норма концентрации алкоголя должна быть нулевая. Ни грамма!

- А кто должен за это все отвечать?

- Хороший вопрос. Должен быть один государственный орган, на уровне правительства, способный координировать все ведомства и отвечающий за снижение смертности на дорогах. Улавливаете? Не за снижение правонарушений на дорогах, а за снижение смертности. И этот орган должен иметь полномочия, ресурсы.

У нас привыкли чуть что ругать Министерство внутренних дел. Все остальные ведомства как бы не при чем: автошколы не несут ответственности за будущее поведение своих выпускников. Ответственные за состояние и качество дорог - мэрии и Министерство транспорта -вообще не считают себя ответственными за смерти на дорогах.

Депутаты могут только возмущаться и требовать, а инициировать и принимать адекватные законы не могут. Ведь сколько всего нужно менять! Стоит вернуть обязательный техосмотр авто (только реальный техосмотр, а не как было). Необходимо обязать граждан перевозить малышей только в детских креслах, заставить пристегиваться каждого пассажира. Вот у нас допустимо не пристегиваться пассажирам сзади, и чего удивляемся что люди гибнут при авариях?

У нас в стране смерть или травма на дороге все еще считается несчастным случаем - "кырсык", и все. Разводят руками, мол, что поделаешь... Но на самом деле это не так. Несчастный случай - это когда нельзя было предотвратить, это когда молния ударила. А погибших на дорогах быть не должно и каждый случай должен тщательно разбираться.

Но это в принципе вопрос и воспитания, социальных норм поведения. К сожалению, у нас материальный достаток и какой-то пафос стоят во главе угла. Людям неважно кто ты, главное, что у тебя есть большая черная машина, трехэтажный особняк и ты можешь себе позволить нарушать закон. И пусть даже все соседи знают, что ты или твой отец вор, коррупционер и даже бандит - никто не станет тебя осуждать.

Молодежь это все впитывает. Я до сих пор помню кадры из видео, где наша бывшая вице-премьер-министр едет в своем джипе по Бишкеку рассказывая о себе и своих успехах... непристегнутая. Самое грустное, что правила активнее всего нарушают те, у кого есть "привилегии и корочки". Уверен: их за нарушение закона нужно штрафовать гораздо жестче, чем простых граждан. Пусть молодые люди видят, что нарушать - это не круто, это на понятном для них языке - отстой.