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Контрабанду шкур и рогов архара и козерога задержали таможенники Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/kontra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423209-ru.html

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28 апреля 2017, 14:55       Комментарии

Контрабанду шкур и рогов архара и козерога задержали таможенники Кыргызстана, сообщает пресс-служба ГТС.
По данным ведомства, накануне сотрудники МПТП "Бордобо" таможни "Ош" задержали машину, следовавшую по маршруту Таджикистан – Кыргызстан.
"В салоне обнаружены шкуры и рога архаров и козерогов, спрятанные под мешками с овечьей шерстью. На дериваты (дополнительная продукция охотничьего промысла) отсутствовали разрешительные документы. Дериваты находятся под охраной и включены в Красную книгу КР. Шкуры и рога доставлены в Ош и переданы на ответственное хранение в Департамент охраны природы, для дальнейшего хранения и выяснения всех обстоятельств дела", – говорится в сообщении.
В настоящее время отделом по борьбе с контрабандой таможни "Ош" ведется проверка. По результатам доследственных мероприятий будет принято решение о передаче материалов в прокуратуру Ошской области.
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