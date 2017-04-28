В Бишкеке военнослужащим вручили ключи от квартир

28 апреля 2017, 14:38 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Сегодня в Бишкеке состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию 27-квартирного дома для офицеров и военнослужащих контрактной службы Бишкекского гарнизона.

Как сообщила пресс-служба Генштаба КР, ключи новоселам вручали руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков, секретарь Совета безопасности Т.Джумакадыров, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР генерал-майор Р.Дуйшенбиев.

"Строительство дома осуществлялось государственным предприятием "Аскер Курулуш" при Государственном комитете по делам обороны КР", - сообщили в пресс-службе.

В новом девятиэтажном одноподъездном доме имеются 9 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир. Жилье сдается "под ключ": в квартирах подключены все коммуникации - газ, электроэнергия, центральное отопление и лифт. Акт о приемке дома в эксплуатацию утвержден 27 марта 2017 г.

Распределение квартир в новом доме проходило комиссионно, с учетом выслуги лет военнослужащих, выполнения ими служебных обязанностей, связанных с поддержанием постоянной боевой готовности с соблюдением принципа социальной справедливости.

Новостройка вплотную примыкает к девятиэтажному 81-квартирному дому первой очереди, который был заселен в августе прошлого года.

Вторым приятным моментом мероприятия стала закладка капсулы под строительство следующего 9-этажного дома на 54 квартиры для военнослужащих и их семей. В настоящее время проект дома полностью разработан - в нем будет 18 трехкомнатных и 36 двухкомнатных квартир. Предварительный срок сдачи – сентябрь 2017 года.