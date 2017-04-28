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Ч.Турсунбеков: "Нам нужно уловить современные тренды при переходе к экономике следующего поколения"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423206-ru.html

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28 апреля 2017, 14:47       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков сегодня, 28 апреля, принял участие в открытии конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего" в г.Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Отмечая важность проводимого мероприятия, Торага выразил удовлетворение, что на данном форуме лучшие умы Кыргызстана собрались, чтобы определить, какие ресурсы необходимы, чтобы страна смогла сделать прорыв и занять достойное место в регионе и в мире в целом.
"Мир развивается благодаря образованию, инновациям и сохранению экологии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий. Нам нужно уловить современные тренды, понимать наши сильные и наши слабые стороны при переходе к экономике следующего поколения", - подчеркнул Ч.Турсунбеков и напомнил, что накануне в ходе заседания Национального совета по устойчивому развитию были заявлены стратегические цели развития Кыргызстана до 2040 года и поставлена задача — преобразовать нашу республику в страну с развитой инновационной экономикой и устойчивым повышением уровня и качества жизни населения.
"От нас ждут системных решений по скоростному переводу кыргызской экономики от импортно-сырьевого к инновационному типу развития. Нам предстоит наращивать потенциал в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать новые источники экономического роста", - заявил Торага и подчеркнул, что в стране необходимо внедрение новых образовательных программ, направленных на развитие сферы информационных технологий.
Также, как отметил Чыныбай Турсунбеков, необходимо обеспечить перевод на инновационные рельсы агропромышленного комплекса, создавая экспериментальные аграрно-инновационные кластеры. "Государство должно помочь частному сектору – производителю сельхозпродукции в переработке сырья и экспорте готового товара", - заявил он и напомнил об инициированных накануне депутатами ЖК поправках в закон об альтернативных источниках энергии.
По его словам, необходимо как можно активнее использовать наши возобновляемые энергетические ресурсы и создать возможности для появления у нас солнечных и ветряных электростанций, от которых нет ущерба экологии. "Надо более основательно подходить в вопросах исследования наших возможностей в области альтернативных источников энергии, потому что весь мир активно работает в этом направлении, а мы же заметно запаздываем", - подчеркнул Торага и в связи с этим подчеркнул необходимость принятия Программы по изучению потенциала республики в области использования возобновляемых энергетических ресурсов – ветряной и солнечной энергии.
"Парламент готов рассмотреть предложения о том, какие законы принять и какие барьеры нужно снять, чтобы дать толчок инновационному развитию и образованию в Кыргызстане", - резюмировал Торага.

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