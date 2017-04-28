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В Бишкеке пройдет XXI международный конкурс ораторского искусства на японском языке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423205-ru.html

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28 апреля 2017, 15:04       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. 29 апреля в Бишкекском гуманитарном университете пройдет XXI Центральнозиатский конкурс ораторского искусства на японском языке среди студентов вузов 5-ти стран региона.
Как отметили в пресс-службе БГУ, организаторами конкурса являются посольство Японии в КР, кыргызско-японский центр человеческого развития, БГУ им. К.Карасаева и ассоциация преподавателей японского языка КР.
"В этом международном конкурсе примут участие сборные команды из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе.
В конкурсе будут определены победители и призеры из числа 17-ти знатоков японского языка, прошедших республиканские отборочные туры.
Как отметили в ВУЗе, из пяти конкурсантов из КР трое являются студентами БГУ.
Конкурс направлен на повышение мотивации студентов университетов, изучающих японский язык, совершенствование методики преподавания японского языка в вузах вышеуказанных стран. Конкурс ораторского искусства на японском языке представляет собой 5-минутное публичное выступление оратора без текста.
Победитель и призеры данного конкурса получат путевки на участие в конкурсе среди студентов вузов СНГ, который пройдет осенью в Москве.

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