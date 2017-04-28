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Новости Кыргызстана

Beeline продолжает традиционную акцию "Помним!"Beeline продолжает традиционную акцию "Помним!"

Я отправил на телешоу несколько вопросов, - кыргызстанец, сыгравший против знатоков "Что? Где? Когда?"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423204-ru.html

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28 апреля 2017, 14:47       Комментарии

В эфире Первого канала России 23 апреля показали очередной выпуск телепередачи "Что? Где? Когда?", в котором удалось принять участие кыргызстанцу - он задал знатокам вопрос, на который они не смогли найти ответа.
Вопрос Рысбека Курманова был озвучен в 8-раунде при счете 4:3 в пользу знатоков. Вопрос звучал так: "О ком испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна сказал: "Она похожа на мечущуюся в поисках сердца стрелу".
В ходе обсуждения знатоки озвучили разные варианты: кардиограмма, помада, муха, женщина, которая часто выходила замуж, роковая женщина, танцующая женщина...
В итоге ответила капитан команды Алена Повышева: "Нам кажется, что Рамон так говорит о страстно танцующей женщине, танцовщице... необязательно танцовщице, любой женщине, которая хочет влюбить в себя мужчину и танцует".
Ведущий озвучил правильный ответ, заметив, что один из знатоков говорил о мухе: "Кто-то летает, но надо добавить немного хаотичности. Так писатель сказал о ласточке, полет ласточки - мечущаяся в поисках сердца стрела".
Р.Курманов сравнял счет 4:4 и получил 80 тыс. рублей.
Информагентство АКИpress поговорило с кыргызстанцем.
Р.Курманов родился в 1976 году в городе Фрунзе. После окончания средней общеобразовательной школы Рыспек поступил в Кыргызский технический университет имени И.Раззакова и в 1999 году получил диплом по специальности "инженер-системотехник". После университета посвятил себя сфере информационным технологиям. Работал в различных международных проектах, а с 2007 года исключительно в области образования системным администратором. Женат, воспитывает сына и дочь.
Рысбек рассказал, как возник вопрос. По его словам, одним из его увлечений является чтение художественной литературы, как классической, так и современной. "Основное предпочтение - иностранная литература. И если ранее чтение было простым увлечением, то в последнее время стало творчеством со стратегией. Как правило, подмечаю какой-нибудь интересный факт или красиво сформулированное изречение. Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна является признанным гением, создавшим великолепные сравнительные образы, которому я безгранично благодарен. Его творчество и есть основной катализатор".
Он признался, что отправил на телепередачу несколько вопросов. "Сложность выбора не является предопределяющей. Только логика вопроса, красота содержания, либо ее уникальность играют ключевую роль, - рассказал он. - К счастью, я давний поклонник только одной интеллектуальной игры - "Что? Где? Когда?". Это любимая передача детства. Мы всей семьей собирались, как на праздник, чтобы посмотреть очередной выпуск программы. Соответственно, желание отправить вопросы возникло очень давно. Уверен, что многие любители этой игры мечтали о такой возможности. В последнее время выпали уникальные случаи не только наблюдать игру по телевизору, но и принять в ней активное участие".
По словам Р.Курманова, все сопутствующие налоги с выигрышей телезрителей-победителей удерживаются автоматически согласно российскому законодательству. "Между правительствами России и Кыргызстана действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Соответственно, не вижу причин для разногласий с Государственной налоговой службой", - отвечает Рысбек на вопрос, обращалась ли Государственная налоговая служба КР с требованием оплатить налог.
Он отметил несколько понравившихся ему книг за последнее время: Элионор Портер "Поллианна", Патрик Несс "Голос монстра", Рени Найт "Все совпадения случайны", Дэниел Киз "Цветы для Элджернона" и Пьер Леметр "Три дня и вся жизнь".

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