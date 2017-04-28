Скандальный бой Шаршеева: зрителей ждет реванш

28 апреля 2017, 14:27 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Готовится реванш кыргызстанского бойца Дастан Али Шаршеева с российским спортсменом Антоном Калининым, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан спортивный директор турнира "Бои по правилам TNA" Василий Флейшер.

По его словам, точная дата поединка еще неизвестна, но обговариваются детали с обеими сторонами.

"Заметив большой интерес к бою и учитывая ажиотаж вокруг прошедшего, мы планируем провести повторный поединок. Судейское решение первого боя зафиксировано, и оно остается неизменным", - отметил Василий Флейшер.

О готовящемся реванше с Антоном Калининым объявил на своей странице в Instagram и сам кыргызстанец.

@Regrann from @rusgym_fightteam - Дастан Шаршеев @sharsheev_ali о решении вопроса в спорной ситуации на турнире TNA 22 апреля в Казани! @vityaz_fight @_fightsport_ @tnafights @andrey_svyatov70 #sport #rusgym #muaythai #thaiboxing #kickboxing #champion #vityazfight #championscorporation #rusgymfightteam #rusgymteam #тайскийбокс #кикбоксинг #кикбокс #dastansharsheev #dastan #кыргызстан #дастаншаршеев #tna #казань #tnafights #реванш

Публикация от Dastan Ali Sharsheev (@sharsheev_ali) Апр 27 2017 в 11:05 PDT

"Мы решили с организацией TNA провести матч-реванш. Повторная встреча с Антоном Калининым состоится через два месяца", - объявил Дастан Али Шаршеев.

Встреча бойцов в рамках чемпионата мира "Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT" вызвал общественный резонанс после того, как кыргызстанец, не желая признавать итогов судейства, отказался покинуть ринг. Главный рефери, убеждая бойца в необходимости удалиться, заявил, что отказ может привести к депортации, но это лишь усугубило ситуацию. Дастан Али взял у ведущего микрофон, произнес эмоциональную речь и только потом покинул ринг.

Позже президент агентства спортивных судей России Игорь Демидов выступил с обращением по поводу случившегося, в котором призвал Лигу TNA создать комиссию из судей разных стран, вынести справедливое решение и разобраться с судейской бригадой, обслуживавшей бой Шаршеева с российским спортсменом.