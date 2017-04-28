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Beeline продолжает традиционную акцию "Помним!"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/beelin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423202-ru.html

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28 апреля 2017, 14:42       Комментарии

Ежегодная благотворительная акция "Помним!", направленная на сбор финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, запущена Скай Мобайл 22 апреля и продлится по 9 мая 2017 г.
Каждый клиент Beeline может на добровольных началах присоединиться к этой инициативе. Условия участия просты: необходимо отправить SMS со словом "ПОМНИМ" на короткий номер "1945". Этим действием вы автоматически перечислите 30 сомов (с учетом всех налогов) со своего личного счета в помощь ветеранам.
В годовщину празднования 70-летия Победы в 2015 г. в рамках акции "Помним!"  абоненты Beeline отправили более 11 тыс. сообщений, собрав около 285 тыс. сомов. Beeline утроил эту сумму и дополнительно от компании выделил ветеранам 384 тыс. сомов. Денежные средства получили 1 336 ветеранов. В 2016 году за период проведения акции "Помним" на короткий номер 1945 пользователи Beeline отправили 5 228 SMS, собрав в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны 156 810 сомов. Вместе с дополнительными средствами из бюджета компании сумма финансовой помощи ветеранам составила 253 690 сомов. Ее получили 821 человек.
Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО "Скай Мобайл": "Акция "Помним!" давно известна нашим абонентам, является традиционной и позволяет вместе нам всем не только собрать средства, но и выразить свою признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Абоненты принимают активное участие в этой акции. Мы благодарим их за неравнодушие, за щедрость, за доверие. Для большинства сотрудников Beeline День Победы – настоящий праздник, подаренный нам старшим поколением. Мы всегда будем помнить, какой ценой мир достался нашим дедам, и что они сделали ради будущего своих детей".
Все собранные в рамках акции средства, а также дополнительная финансовая помощь от Beeline, будут направлены каждому ветерану адресно через ГП "Кыргыз почтасы". Списки ветеранов ВОВ были предоставлены телекоммуникационному оператору Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики.
Подробная информация об акции "Помним" и участии в ней доступна по короткому номеру "1945" и на официальном сайте компании www.beeline.kg.

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