Beeline продолжает традиционную акцию "Помним!"

28 апреля 2017, 14:42 Комментарии

Ежегодная благотворительная акция "Помним!", направленная на сбор финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, запущена Скай Мобайл 22 апреля и продлится по 9 мая 2017 г.

Каждый клиент Beeline может на добровольных началах присоединиться к этой инициативе. Условия участия просты: необходимо отправить SMS со словом "ПОМНИМ" на короткий номер "1945". Этим действием вы автоматически перечислите 30 сомов (с учетом всех налогов) со своего личного счета в помощь ветеранам.

В годовщину празднования 70-летия Победы в 2015 г. в рамках акции "Помним!" абоненты Beeline отправили более 11 тыс. сообщений, собрав около 285 тыс. сомов. Beeline утроил эту сумму и дополнительно от компании выделил ветеранам 384 тыс. сомов. Денежные средства получили 1 336 ветеранов. В 2016 году за период проведения акции "Помним" на короткий номер 1945 пользователи Beeline отправили 5 228 SMS, собрав в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны 156 810 сомов. Вместе с дополнительными средствами из бюджета компании сумма финансовой помощи ветеранам составила 253 690 сомов. Ее получили 821 человек.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО "Скай Мобайл": "Акция "Помним!" давно известна нашим абонентам, является традиционной и позволяет вместе нам всем не только собрать средства, но и выразить свою признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Абоненты принимают активное участие в этой акции. Мы благодарим их за неравнодушие, за щедрость, за доверие. Для большинства сотрудников Beeline День Победы – настоящий праздник, подаренный нам старшим поколением. Мы всегда будем помнить, какой ценой мир достался нашим дедам, и что они сделали ради будущего своих детей".

Все собранные в рамках акции средства, а также дополнительная финансовая помощь от Beeline, будут направлены каждому ветерану адресно через ГП "Кыргыз почтасы". Списки ветеранов ВОВ были предоставлены телекоммуникационному оператору Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики.

Подробная информация об акции "Помним" и участии в ней доступна по короткому номеру "1945" и на официальном сайте компании www.beeline.kg.