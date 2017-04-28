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В Сокулукском районе пятиклассницу спасли от самоубийства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359091_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423201-ru.html

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28 апреля 2017, 14:22       Комментарии

В селе Джаны-Джер Сокулукского района ученица 5-го класса пыталась покончить с собой. Информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе Минобразования.
Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля.
"Девочка пыталась повеситься. Мама ее вовремя обнаружила и тут же вызвала врачей. Сразу же домой к ним приехала администрация школы. На следующий день, в понедельник, в школе провели родительское собрание и профилактическую работу. Девочка была в больнице и сегодня уже должны были выписать ее", - сообщили в ведомстве.
Сейчас выясняется причина попытки суицида.
"В классе у нее все хорошо, она учится на "4" и "5", у нее есть подруги, поэтому, скорее всего, дело не в школе или общении с ровесниками. Эта семья является малообеспеченной. Она старший ребенок в семье, кроме нее есть четверо младших детей. Мать сидит с детьми, а отчим перебивается случайными заработками. Семья не имеет своего дома и часто переезжает. Вот сейчас тоже семья собиралась переехать в другую квартиру в соседнем селе и, возможно, девочка переживала из-за частой смены места жительства и окружения. Сама девочка хочет вернуться в школу. Администрация школы поговорила с родителями детей, чтобы при возвращении девочки в классе была нормальная обстановка. Сейчас школа пытается найти средства и привлечь психолога для работы с девочкой", - рассказали в пресс-службе.

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