В Сокулукском районе пятиклассницу спасли от самоубийства

28 апреля 2017, 14:22 Комментарии

В селе Джаны-Джер Сокулукского района ученица 5-го класса пыталась покончить с собой. Информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе Минобразования.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля.

"Девочка пыталась повеситься. Мама ее вовремя обнаружила и тут же вызвала врачей. Сразу же домой к ним приехала администрация школы. На следующий день, в понедельник, в школе провели родительское собрание и профилактическую работу. Девочка была в больнице и сегодня уже должны были выписать ее", - сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняется причина попытки суицида.

"В классе у нее все хорошо, она учится на "4" и "5", у нее есть подруги, поэтому, скорее всего, дело не в школе или общении с ровесниками. Эта семья является малообеспеченной. Она старший ребенок в семье, кроме нее есть четверо младших детей. Мать сидит с детьми, а отчим перебивается случайными заработками. Семья не имеет своего дома и часто переезжает. Вот сейчас тоже семья собиралась переехать в другую квартиру в соседнем селе и, возможно, девочка переживала из-за частой смены места жительства и окружения. Сама девочка хочет вернуться в школу. Администрация школы поговорила с родителями детей, чтобы при возвращении девочки в классе была нормальная обстановка. Сейчас школа пытается найти средства и привлечь психолога для работы с девочкой", - рассказали в пресс-службе.