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Таможня выявила крупную контрабанду шкур и рогов краснокнижных животных

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359089_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423200-ru.html

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28 апреля 2017, 14:29       Комментарии

27 апреля 2017 года сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош в селе Сары-Таш Алайского района была задержана крупная контрабанда дериватов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
По данным ведомства, автомашина марки УАЗ 33909 с госномерами КР следовала по маршруту из Таджикистана в Кыргызстан. Однако при таможенном досмотре в ее салоне были обнаружены и изъяты упакованные в мешки дериваты.
<li>Шкуры архара - 7 штук;</li><li>Шкуры козерога - 4 шт.; </li><li>Рога архара в количестве 7 пар, общее количество - 14 шт.;</li><li>Рога козерога и 4 пары рогов козерога, всего - 8 штук.</li>
По сообщению пресс-службы ведомства, контрабанда была замаскирована в мешки с овечьей шерстью для того, чтобы сбить с толку таможенных собак. Однако досмотр проводился военными, в итоге выяснилось, что на указанные объекты фауны отсутствовали какие-либо разрешительные документы, разрешающие легальный ввоз на территорию ЕАЭС.
В настоящее время автомашина и незаконный груз были доставлены в город Ош и переданы на хранение в Департамент охраны природы. Сейчас отдел по борьбе с контрабандой проводит проверку. Материалы по данному делу переданы в прокуратуру Ошской области.
"Задержание произошло вчера, груз двигался со стороны Таджикистана. Контрабандисты не пытались тщательно спрятать незаконный товар, а просто спрятали в мешках с овечьей шерстью. Проверку осуществляли наши сотрудники, открыв мешки были обнаружены дериваты без сопроводительных документов", - сообщил пресс-секретарь ГТС КР Жаманак Мусурканов.

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