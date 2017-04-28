Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Водитель Toyota Prado сбил пешехода в центре Бишкека и скрылся — очевидецВодитель Toyota Prado сбил пешехода в центре Бишкека и скрылся — очевидецПрезидент подписал законы, касающиеся охраны и защиты от семейного насилияПрезидент подписал законы, касающиеся охраны и защиты от семейного насилия

В Бишкеке проходит выставка-ярмарка "Сделано в Кыргызстане"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423199-ru.html

Похожие новости

День Бишкека: где и как отметить праздник

Водитель Toyota Prado сбил пешехода в центре Бишкека и скрылся — очевидец

Бишкектеплосеть объяснила, почему в квартирах отсутствует горячая вода

В Бишкеке горячую воду отключат 22 мая

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, построенный для военнослужащих Бишкекского гарнизона

28 апреля 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня проводится грандиозная выставка-ярмарка "Сделано в Кыргызстане".
По словам председателя Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева, ярмарка будет размещаться на площади 2600 квадратных метров.
"Эта ярмарка будет интересна для предпринимателей Кыргызстана, а также покупателям. На выставке представлены текстиль, одежда, обувь, продукты питания, кондитерские изделия, фармацевтика, промышленные и потребительские товары, а также цветы и сувенирные изделия отечественных производителей. В ярмарке принимают участие более 150 предприятий из 7 областей КР, планируется посещение 30 000 посетителей за время проведения выставки", - сказал он.
На выставку также приглашены крупные предприниматели и представители зарубежного рынка.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум