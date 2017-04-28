В Бишкеке проходит выставка-ярмарка "Сделано в Кыргызстане"

28 апреля 2017, 14:10 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня проводится грандиозная выставка-ярмарка "Сделано в Кыргызстане".

По словам председателя Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева, ярмарка будет размещаться на площади 2600 квадратных метров.

"Эта ярмарка будет интересна для предпринимателей Кыргызстана, а также покупателям. На выставке представлены текстиль, одежда, обувь, продукты питания, кондитерские изделия, фармацевтика, промышленные и потребительские товары, а также цветы и сувенирные изделия отечественных производителей. В ярмарке принимают участие более 150 предприятий из 7 областей КР, планируется посещение 30 000 посетителей за время проведения выставки", - сказал он.

На выставку также приглашены крупные предприниматели и представители зарубежного рынка.