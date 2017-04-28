Завтра Антонина Шевченко поборется с бойцом из Швеции за титул чемпионки мира в Ливане

28 апреля 2017, 14:16 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 29 апреля кыргызстанский тайбоксер Антонина Шевченко поборется за звание чемпионки мира по муай-тай по версиям WMC и Phoenix FC. Об этом сообщили в федерации тайского бокса КР.

В городе Зук-Микаэле (Ливан) 29 апреля пройдут международные соревнования Phoenix 2, где будут участвовать 20 бойцов (в том числе 15 чемпионов мира) из десяти стран.

Многократная чемпионка мира среди любителей и профессионалов А.Шевченко будет биться с представительницей Швеции Исой Тидблад Кескикангас.

Напомним, первый в этом году бой кыргызстанской спортсменки в защиту чемпионского титула Lion Fight сорвался в начале марта по вине соперницы. Алейде Лавант (Нидерланды) выбыла из соревнований из-за травмы и была заменена француженкой Магали Ферони, но та не прошла медкомиссию перед поединком.

Бой состоится 29 апреля в 00:00 по местному времени.