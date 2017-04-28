В Турции презентовали книгу "Манас - Тигр Алтайских гор"

28 апреля 2017, 14:20 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Посольство КР в Турции и международная организация ТЮРКСОЙ провели 27 апреля 2017 года в городе Анкара презентацию книги турецкого писателя, фольклориста Хайреттина Ивгина "Манас-Тигр Алтайских гор".

Как сообщили в пресс-службе МИД КР, в мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КР в Турции Ибрагим Жунусов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Турции Ишангулы Аманлыев, преподаватели, студенты, работающие и обучающиеся в ВУЗах гг.Анкара, Невшехир, а также турецкие исследователи эпоса "Манас" и представители дипломатического корпуса.

В своем выступлении И.Жунусов, отметив важность проведения данного мероприятия в столице Турции, поблагодарил турецкого писателя за его труд.

""Эпос "Манас" - гордость всего кыргызского народа и на протяжении тысячи лет кыргызский народ на своем пути к независимости сохранил в своих сердцах заветы великого Манаса", - отметил он, а в завершении чего процитировал строки из эпоса "Манас" на кыргызском и турецком языках.

В ходе презентации было продемонстрировано видео-выступление Саякбая Каралаева.