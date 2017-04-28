А.Атамбаев подписал закон о защите от семейного насилия

28 апреля 2017, 13:52 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал законы "Об охране и защите от семейного насилия" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия", сообщает 28 апреля его пресс-служба. Семейное насилие - это умышленные действия физического, психологического, экономического, сексуального характера или их угроза, совершенные одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Закон определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия.

В законе определены субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, закреплены полномочия правительства, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и других органов в данной области, а также меры по профилактике (предупреждению) семейного насилия.

Согласно закону, основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о фактах совершения семейного насилия в органы внутренних дел.

Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на 3 дня органом внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение 24 часов с момента установления факта совершения семейного насилия. Охранный ордер предусматривает:

1) запрет совершать семейное насилие;

2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия.

Форма охранного ордера утверждается правительством КР.

В статье 35 Закона закреплены права лиц, пострадавших от семейного насилия. В частности, лица, пострадавшие от семейного насилия, имеют право на получение социально-психологической помощи в государственных и муниципальных учреждениях, а также в учреждениях социального обслуживания. Основанием для предоставления социально-психологической помощи является обращение за помощью лиц, пострадавших от семейного насилия, а также субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, определенных настоящим законом. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на помещение в государственное или муниципальное убежище для безопасного временного проживания. Пребывание в убежище осуществляется на бесплатной основе на условиях договора в соответствии с правилами, определенными в уставе или положении убежища. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение информации о возможностях обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройстве и иных формах социальной реабилитации.

Правонарушение влечет наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей (1-2 тыс. сомов) или привлечение к общественным работам на срок от 15 до 30 часов.

Неисполнение условий охранного ордера влечет наложение административного штрафа от 15 до 30 расчетных показателей (1,5-3 тыс. сомов) или привлечение к общественным работам на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 3 до 5 суток.

Согласно изменениям в статью закона КР "Об оружии" разрешение на приобретение оружия не выдается гражданам, в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного насилия.

Закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.