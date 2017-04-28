Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Хозяйка на видео узнала свою собаку, которая принесла письмо и просит помочь ее найтиХозяйка на видео узнала свою собаку, которая принесла письмо и просит помочь ее найтиВ Турции прошла презентация книги "Манас - Тигр Алтайских гор"В Турции прошла презентация книги "Манас - Тигр Алтайских гор"

А.Атамбаев подписал закон о защите от семейного насилия

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423195-ru.html

Похожие новости

Президент подписал законы, касающиеся охраны и защиты от семейного насилия

Президент подписал Закон "Об охране и защите от семейного насилия"

Эксперт: Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером

В Якутии кыргызстанца осудили за изнасилование 13-летней девочки

Одна из депутатов раскритиковала Олега Панкратова в ЖК, другая защитила

28 апреля 2017, 13:52       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал законы "Об охране и защите от семейного насилия" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия", сообщает 28 апреля его пресс-служба. Семейное насилие - это умышленные действия физического, психологического, экономического, сексуального характера или их угроза, совершенные одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
Закон определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия.
В законе определены субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, закреплены полномочия правительства, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и других органов в данной области, а также меры по профилактике (предупреждению) семейного насилия.
Согласно закону, основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о фактах совершения семейного насилия в органы внутренних дел.
Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на 3 дня органом внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение 24 часов с момента установления факта совершения семейного насилия. Охранный ордер предусматривает:
1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия.
Форма охранного ордера утверждается правительством КР.
В статье 35 Закона закреплены права лиц, пострадавших от семейного насилия. В частности, лица, пострадавшие от семейного насилия, имеют право на получение социально-психологической помощи в государственных и муниципальных учреждениях, а также в учреждениях социального обслуживания. Основанием для предоставления социально-психологической помощи является обращение за помощью лиц, пострадавших от семейного насилия, а также субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, определенных настоящим законом. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на помещение в государственное или муниципальное убежище для безопасного временного проживания. Пребывание в убежище осуществляется на бесплатной основе на условиях договора в соответствии с правилами, определенными в уставе или положении убежища. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение информации о возможностях обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройстве и иных формах социальной реабилитации.
Правонарушение влечет наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей (1-2 тыс. сомов) или привлечение к общественным работам на срок от 15 до 30 часов.
Неисполнение условий охранного ордера влечет наложение административного штрафа от 15 до 30 расчетных показателей (1,5-3 тыс. сомов) или привлечение к общественным работам на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 3 до 5 суток.
Согласно изменениям в статью закона КР "Об оружии" разрешение на приобретение оружия не выдается гражданам, в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного насилия.
Закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум