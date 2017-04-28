Водитель Toyota Prado сбил пешехода в центре Бишкека и скрылся — очевидец

28 апреля 2017, 14:12 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. В центре Бишкека водитель Toyota Prado сбил пешехода и скрылся, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец.

Инцидент произошел по проспекту Чуй возле Центрального универмага (ЦУМ) примерно в 11.40.

"Машина ехала в западную сторону и сбила мужчину. Водитель притормозил, а затем скрылся с места происшествия. Я отвез пострадавшего в больницу", - сказал очевидец.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека подтвердили данный факт. Пострадавший 1990 года рождения находится в Национальном госпитале Кыргызстана. Разослана ориентировка на задержание машины.