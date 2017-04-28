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Хозяйка на видео узнала свою собаку, которая принесла письмо и просит помочь ее найти

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/hozyaj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423192-ru.html

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28 апреля 2017, 13:57       Комментарии

Хозяйка на видео узнала свою собаку, которая принесла письмо на почту и просит помочь найти питомца. Об этом на своей странице сообщает автор видеоролика Роман Кострубов.
Отмечено, что хозяйка живет в Турции.
"Общаясь вчера с работниками почты, я узнал, что в 33 отделение приходила женщина, мама (проживающая в Турции) которой увидела ролик и узнала свою собаку. После чего позвонила дочери в Бишкек и попросила ее найти. Дочь пришла на почту и интересовалась местонахождением собаки. Но, к сожалению, после того, как она доставила письмо, ушла и о том, где сейчас ничего неизвестно", — говорится в сообщении.
Потенциальная хозяйка собаки своих контактов не оставила, но с ее слов стало известно, что собака была потеряна 2 года назад в районе Южной магистрали.
"Она невероятно умная. Должна откликаться на кличку "Пума", — добавил Роман.
Напомним, пользователь YouTube RomanGO опубликовал на своем канале видео, как собака пришла на почту отправить письмо.

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