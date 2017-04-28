Хозяйка на видео узнала свою собаку, которая принесла письмо и просит помочь ее найти

28 апреля 2017, 13:57 Комментарии

Хозяйка на видео узнала свою собаку, которая принесла письмо на почту и просит помочь найти питомца. Об этом на своей странице сообщает автор видеоролика Роман Кострубов.

Отмечено, что хозяйка живет в Турции.

"Общаясь вчера с работниками почты, я узнал, что в 33 отделение приходила женщина, мама (проживающая в Турции) которой увидела ролик и узнала свою собаку. После чего позвонила дочери в Бишкек и попросила ее найти. Дочь пришла на почту и интересовалась местонахождением собаки. Но, к сожалению, после того, как она доставила письмо, ушла и о том, где сейчас ничего неизвестно", — говорится в сообщении.

Потенциальная хозяйка собаки своих контактов не оставила, но с ее слов стало известно, что собака была потеряна 2 года назад в районе Южной магистрали.

"Она невероятно умная. Должна откликаться на кличку "Пума", — добавил Роман.

Напомним, пользователь YouTube RomanGO опубликовал на своем канале видео, как собака пришла на почту отправить письмо.