Бабанов: В Токмаке необходимо строить сахарный завод

28 апреля 2017, 13:59 Комментарии

Во время выездного заседания парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" в г. Токмак депутаты обсудили вопросы сельского хозяйства, строительства и эксплуатации дорог, обеспечения чистой питьевой водой, а также вопросы границ.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что весенне-полевые работы в регионе проходят по плану.

"В области 16 тысяч гектаров занимают посевы сахарной свеклы. Однако, по прогнозам, фактически будет засеяно больше. В этом вопросе есть проблема с заводом в Каинды, поскольку он может принять лишь 500 тысяч тонн свеклы, а в прошлом году фермеры получили рекордный урожай. Если в советское время получали 600 центнеров с гектара и за это давали Героя труда, то в прошлом году наши фермеры получили более тысячи центнеров с гектара. Весь объем завод не смог принять, и у фермеров были сложности", - сказал Кудайбергенов.

Жители Токмака поинтересовались, будет ли открыт новый пункт приема сахарной свеклы к осени, отметив необходимость открытия завода "Кошой", который находится в городе Канте. Полпред правительства пообещал, что предприятие откроется к осени.

В свою очередь лидер парламентской фракции "РАЖ" Омурбек Бабанов отметил, что необходимо строить завод и в г. Токмак.

"В Чуйской области прекрасные земли. У меня у самого есть земля в Чуйской области, я в прошлом году решил провести эксперимент не в целях обогащения, а понять, как можно получить хороший урожай. И мы получили действительно богатый урожай. При правильном уходе, оказывается, можно получать хороший урожай. В Токмаке многие фермеры занимаются выращиванием сахарной свеклы, поэтому завод в этом городе нужен. В Чуйской области нужно как минимум 3-4 сахарных завода", - сказал Бабанов.