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Контрабанда в Сары-Таше. Водитель спрятал под овчиной шкуру и рога архаров и козерогов

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/kontraban...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423189-ru.html

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От собак таможни ничего не скрыть и не спрятать. ГТС показала свою спецбазу

28 апреля 2017, 13:59       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В Алайском районе таможенники обнаружили спрятанную под овчиной контрабанду шкур и рогов архаров и козерогов, сообщили в пресс-службе ГТС.
По их информации, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов контрабанды товаров и других запрещенных предметов на территорию ЕАЭС, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" совместно с сотрудниками МПТП "Бордобо" 27 апреля 2017 года на МПТП "Бордобо" таможни "Ош", расположенном в селе Сары-Таш Алайский район, прибыла автомашина марки УАЗ 33909 с государственными номерными знаками КР под управлением водителя К.Т., следовавшего по маршруту Республика Таджикистан – Кыргызская Республика.
При таможенном досмотре указанной автомашины в салоне были обнаружены и изъяты тщательно упакованные в мешки шкуры архара в количестве 7 шт.; шкуры козерога 4шт.; рога архара в количестве 7 пар, общее количество 14 шт.; рога козерога и 4 пары рогов козерога, всего 8 шт.
Указанные дериваты были тщательно сокрыты от таможенного контроля под мешками с овечьей шерстью. Кроме того, на указанные объекты фауны отсутствовали какие-либо разрешительные документы, разрешающие легальный ввоз на территорию ЕАЭС.
"Дериваты, по предварительным данным, являются объектами фауны, находящимися под охраной и включены в красную книгу КР", - отмечают в пресс-службе ГТС.
С учетом изложенного, по данному факту был собран соответствующий материал, а автомашина и объекты фауны были доставлены в город Ош и переданы на ответственное хранение в Департамент охраны природы для дальнейшего хранения и выяснения всех обстоятельств дела.
В настоящее время отделом по борьбе с контрабандой таможни "Ош" ведется проверка. По результатам доследственных мероприятий будет принято решение о передаче материалов в прокуратуру Ошской области для направления по подследственности в соответствующее ведомство.

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