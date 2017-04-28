Мигранты-нелегалы могут избежать депортации из России

28 апреля 2017, 13:28 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. МВД России разрабатывает законопроект, позволяющий нелегалам избежать депортации в случае незначительного правонарушения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова председателя комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по миграционной политике Евгения Боброва.

Согласно проекту, мигранты, совершившие незначительное административное правонарушение, не депортируются, а покупают билет в присутствии полицейских и уезжают на родину под их надзором.

"Если нарушитель отправляется на поезде, сотрудники полиции проследят, чтобы он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом еще проще - полицейским достаточно проводить иностранца до самолета", - пишет газета, ссылаясь на Боброва.

По словам правозащитника, эта мера предпочтительнее депортации: мигрантам не нужно сидеть в спецучреждении для временного содержания иностранцев (СУВСИГ), где порядки "практически тюремные, а ждать выдворения некоторым приходится неделями". Кроме того, согласно проекту новых правил, срок запрета на въезд в Россию будет короче. Как полагает Бобров, государство в этом случае также выигрывает, так как не тратит дополнительные деньги на выдворение мигрантов.

"Если их выдворять, это обходится до 40 тысяч рублей на каждого. Можно ограничиться более мягкими мерами. Незачем их держать в СУВСИГ, пусть лучше работают и платят штрафы в бюджет, чем будут там бездельничать. Они же там работать не вправе", - отметил Бобров.

Чтобы положение о добровольном контролируемом выезде вступило в силу, необходимо внести поправки в Административный кодекс и закон о правовом положении иностранцев в России.