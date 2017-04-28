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Власти Венеции хотят ограничить число туристов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359083_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423187-ru.html

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28 апреля 2017, 13:24       Комментарии

Городские власти Венеции решили установить специальные устройства для подсчета туристов, посещающих древний город. В дальнейшем чиновники планируют ограничить число посетителей города, передает Росбалт.
Власти Венеции приняли постановление об установке счетчиков в местах, где проходит основной туристический поток. Затем подобное решение должны будут одобрить власти Италии и ЮНЕСКО. Впоследствии планируется ограничить число туристов.
"Мы сумели разработать целую серию мероприятий, нацеленных на регулирование туристических потоков и на то, чтобы сделать их совместимыми с повседневной жизнью проживающих здесь людей", - сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
По его словам, власти также хотят начать масштабную информационную кампанию, чтобы объяснить иностранцам, почему город не выдерживает такого количества туристов.
Ранее ученые подсчитали, что Венеция может уйти под воду к 2100 году.

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