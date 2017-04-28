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Из-за проливных дождей уровень воды в реках приближен к критической отметке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359084_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423186-ru.html

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По Кыргызстану дожди, местами переходящие в снег, температура понизится – прогноз погоды на 28 апреля

28 апреля 2017, 13:31       Комментарии

Уровень воды на реках по республике повышенный. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
В связи с локальными ливневыми дождями по республике на 28 апреля на большинстве рек республики отмечается подъем уровня воды: на реках Нарын (г. Нарын) - 17 см, Нарын (среднее течение) - 54 см, Тентек-Сай - 10 см, Кок-Арт - 12 см, Жазы - 13 см и Кара-Кулджа - 42 см.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 122-197% нормы.
Значительно выше нормы, 208-332%, отмечался сток рек Кегеты, Ала-Арча, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо, Узун Акмат, Чычкан,Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Кара-Кулджа, Тар и Араван-Сай. На реках Узун-Акмат, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Чангет, Зергер и Кара-Кулджа расход воды приближен к критической отметке.
На реке Тентек-Сай (Джалал-Абадская область) расход воды превысил опасный порог.
С продолжающимися ливневыми дождями с 28 апреля по 1 мая по горным и предгорным районам республики селеопасно, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий прилегающих к руслам рек.
В этой связи Гражданская защита Бишкека, Оша и областей привели свои силы и средства к повешенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

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