В Турции прошла презентация книги "Манас - Тигр Алтайских гор"

28 апреля 2017, 13:37 Комментарии

Посольство КР в Турции и Международная организация ТЮРКСОЙ 27 апреля в г. Анкаре провели презентацию книги турецкого писателя, фольклориста Хайреттина Ивгина "Манас - Тигр Алтайских гор". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В мероприятии приняли участие кыргызские преподаватели, студенты, работающие и обучающиеся в вузах г. Анкары, Невшехир, а также турецкие исследователи эпоса "Манас" и представители дипломатического корпуса.

В своем выступлении посол Ибрагим Жунусов, отметив важность проведения данного мероприятия в столице Турции, поблагодарил турецкого писателя за его труд.

"Эпос "Манас" - гордость всего кыргызского народа, и на протяжении тысячи лет кыргызский народ на своем пути к независимости сохранил в своих сердцах заветы великого Манаса", - отметил дипломат, а в завершение процитировал строки из эпоса "Манас" на кыргызском и турецком языках.

В ходе презентации было продемонстрировано видеовыступление Саякбая Каралаева.