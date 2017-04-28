Судьям местных судов рассказали об особенностях порядка обращения в Конституционную палату

28 апреля 2017, 13:28 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Сегодня Конституционная палата (КП) совместно с Общественным Фондом "Правовая клиника "Адилет" начала Школу конституционализма для судей местных судов г. Бишкек и Чуйской области, которая продолжится и завтра. Об этом сообщили в пресс-службе КП.

Целью данной Школы конституционализма является повышение уровня знаний участников о деятельности Конституционной палаты, понимания важности роли и значения такого органа в системе защиты прав и свобод человека и гражданина, а также разъяснение порядка обращения с запросом в Конституционную палату.

Так, согласно конституционному Закону о Конституционной палате, одним из субъектов обращения в Конституционную палату является судья (судьи) КР. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возникает вопрос о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от которого зависит решение дела, суд направляет запрос в Конституционную палату.

Перед участниками мероприятия выступят судьи Конституционной палаты и сотрудники ее аппарата, которые расскажут о роли и месте Конституционной палаты в системе судебных органов, особенностях порядка обращения судей в Конституционную палату, правовых принципах, применяемых Конституционной палатой при принятии решений, а также об актах Конституционной палаты и их исполнении.

Во время практической части школы участники смогут приобрести навыки подготовки и правильного оформления запросов в Конституционную палату и учесть наиболее распространенные ошибки при обращении.

Напомним, что школы конституционализма проводятся Конституционной палатой с 2014 года как для судей, так для представителей нормотворческих органов, других государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации, научных кругов и адвокатов.