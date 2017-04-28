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Судьям местных судов рассказали об особенностях порядка обращения в Конституционную палату

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sud-iam-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423183-ru.html

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28 апреля 2017, 13:28       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Сегодня Конституционная палата (КП) совместно с Общественным Фондом "Правовая клиника "Адилет" начала Школу конституционализма для судей местных судов г. Бишкек и Чуйской области, которая продолжится и завтра. Об этом сообщили в пресс-службе КП.
Целью данной Школы конституционализма является повышение уровня знаний участников о деятельности Конституционной палаты, понимания важности роли и значения такого органа в системе защиты прав и свобод человека и гражданина, а также разъяснение порядка обращения с запросом в Конституционную палату.
Так, согласно конституционному Закону о Конституционной палате, одним из субъектов обращения в Конституционную палату является судья (судьи) КР. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возникает вопрос о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от которого зависит решение дела, суд направляет запрос в Конституционную палату.
Перед участниками мероприятия выступят судьи Конституционной палаты и сотрудники ее аппарата, которые расскажут о роли и месте Конституционной палаты в системе судебных органов, особенностях порядка обращения судей в Конституционную палату, правовых принципах, применяемых Конституционной палатой при принятии решений, а также об актах Конституционной палаты и их исполнении.
Во время практической части школы участники смогут приобрести навыки подготовки и правильного оформления запросов в Конституционную палату и учесть наиболее распространенные ошибки при обращении.
Напомним, что школы конституционализма проводятся Конституционной палатой с 2014 года как для судей, так для представителей нормотворческих органов, других государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации, научных кругов и адвокатов.

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