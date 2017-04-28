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Новости Кыргызстана

В 12 мкр построят жилой дом для военнослужащихВ 12 мкр построят жилой дом для военнослужащих

Эксперт: Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером

Источник:
http://knews.kg/2017/04/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423181-ru.html

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Эксперт УНП ООН: Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной – милиционером

28 апреля 2017, 13:12       Комментарии

Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером. Об этом сказал международный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности Кун Маркверинг.
По его словам, гендерное насилие остается широко распространенной проблемой в Кыргызстане. По данным Нацстаткома, в 2015 году обратились в кризисные центры и другие учреждения, оказывающие социальную и психологическую помощь 14 тыс. 467 человек, что на 26% больше по сравнению с 2010 годом.
"Это сложный, многогранный вопрос, но одной из причин низкого уровня обращений является то, что жертвам насилия может быть комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером. К сожалению, в стране очень мало аттестованных женщин-милиционеров, особенно работающих в регионах", – сказал Маркверинг.
Он отметил, что количество обращений в милицию по поводу насилия в семье заметно снизилось.
"Современная милицейская деятельность — это в основном налаживание партнерских отношений с населением для решения проблем в сфере обеспечения общественного порядка. Женщины зачастую отличные коммуникаторы, умеющие разряжать ситуации, которые потенциально могут перерасти в конфликт. Вот почему столь важен разнообразный гендерный и этнический состав правоохранительных органов и сбалансированный состав патрульных команд", – заключил он.

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