В Бишкеке горячую воду отключат 22 мая

28 апреля 2017, 12:45 Комментарии

В столице на время профилактических работ традиционно отключат горячую воду, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Так, с 22 мая по 22 июня этого года будет отключена горячая вода. Соответствующее распоряжение № 96-р от 28 апреля 2017 года подписал мэр Албек Ибраимов.

Отключения производятся по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

Традиционно горячую воду городские власти отключали после майских праздников. Но в связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая.