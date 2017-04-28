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В Бишкеке горячую воду отключат 22 мая

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359077_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423179-ru.html

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28 апреля 2017, 12:45       Комментарии

В столице на время профилактических работ традиционно отключат горячую воду, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Так, с 22 мая по 22 июня этого года будет отключена горячая вода. Соответствующее распоряжение № 96-р от 28 апреля 2017 года подписал мэр Албек Ибраимов.
Отключения производятся по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.
Традиционно горячую воду городские власти отключали после майских праздников. Но в связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая.

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