Бишкектеплосеть объяснила, почему в квартирах отсутствует горячая вода

28 апреля 2017, 12:48 Комментарии

После отключения отопления жители некоторых микрорайонов стали жаловаться, что вместо горячей воды из кранов течет теплая, а то и вовсе холодная вода.

В Бишкектеплосети рассказали, что схема подачи горячей воды столицы была запроектирована еще в 60-х годах прошлого века. Тогда циркуляция сетевой воды в межотопительный период не предусматривалась. Летом горячая вода идет от ТЭЦ по одному трубопроводу без циркуляции в системах горячего водоснабжения, полотенцесушителях, трубопроводах тепловых сетей и самой ТЭЦ. Запорная арматура на обратных трубопроводах ТЭЦ, а также на ответвлениях к потребителям и в тепловых пунктах должна находиться в закрытом положении.

Необходимо отметить, что в домах старой постройки циркуляционный трубопровод в системе ГВС не предусматривался даже в проектах.

Схема подачи горячей воды по одному трубопроводу рассчитана на постоянное и равномерное использование воды потребителями. При малом и непостоянном в течение суток потреблении воды происходит снижение температуры воды из-за её остывания в неизолированных, "голых" стояках многоэтажного дома, поэтому для достижения необходимой температуры горячей воды в кране требуется некоторое время, которое зависит от расположения и удалённости конкретной точки водоразбора от теплового узла дома и от потребления горячей воды всего дома в целом.

"Чаще всего эта проблема возникает в утренние часы, после ночного отсутствия водоразбора в доме. Однако эта проблема не характерна для всего времени суток и при массовом, "пиковом" водоразборе в вечернее время исчезает вовсе. В зимнее время, в отопительном сезоне при циркуляционном двухтрубном режиме, остывание сетевой воды от ТЭЦ до самого отдалённого потребителя не превышает в среднем 3-5 градусов. Подача горячего водоснабжения от ТЭЦ жителям осуществляется без особых проблем с достаточными параметрами и не вызывает нареканий у потребителей", - отметили в Бишкектеплосети.

Снижение температуры горячей воды в летнее время происходит по следующим причинам: <li>выстывание во внутридомовых системах горячего водоснабжения происходит из-за того, что стояки горячего водоснабжения, проходящие по квартирам, не имеют тепловой изоляции, отсутствует циркуляция, мало или неравномерное потребляется горячая вода в ночное и дневное время, а также с тем, что дома не полностью заселены. </li><li>Массовая установка в квартирах и неправильное использование электрических нагревателей воды типа "Аристон" приводит к перетокам холодной воды в трубы горячего водоснабжения дома. Также перетоки во внутридомовых системах возникают в смесителях типа "ёлочка", установленных, как правило, на кухнях.</li><li>Возможно выстывание во внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей из-за малой загруженности и большой протяженности трубопроводов от магистральных трубопроводов до жилых домов.</li>

В настоящее время температурный режим на выходе с ТЭЦ выдерживается на уровне 65 градусов Цельсия.

Для выяснения причин выстывания воды в конкретных случаях жители могут обратиться в колл-центр по номеру 61-11-69. По заявкам жителей ОАО "Бишкектеплосеть" будет принимать адресные меры.