В Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре, жертв нет

28 апреля 2017, 12:54 Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в 11.01 станция Института сейсмологии НАН КР в Кыргызстане зарегистрировала землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов. Колебание почвы произошло на территории Иссык-Кульской области в Тонском районе, сообщает пресс-служба МЧС.

Очаг подземных толчков располагался в горах Терскей Ала-Тоо, в 23 км к юго-западу от сел Кок-Сай, Темир-Канат, Тогуз-Булак, в 45 км к юго-западу от пгт. Каджи-Сай.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кок-Сай, Тогуз-Булак, Темир-Канат – 4 балла, в селах Конур-Олон, Комсомол, Туура-Суу - 3,5 балла, в Каджы-Сае - около 3 баллов (Иссык-Кульская область Тонский район).

По данным ведомства, жертв и разрушений не зафиксировано.