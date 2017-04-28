Бабанов: Необходимо в школах ввести новый предмет, как урок бизнеса

28 апреля 2017, 13:02 Комментарии

Необходимо в школах ввести новый предмет, как урок бизнеса. Об этом сегодня, 28 апреля, на выездном заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" в городе Токмак заявил Омурбек Бабанов.

Отметим, депутаты обсуждают вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.

В ходе заседания лидер фракции "РАЖ" Омурбек Бабанов поднял вопрос школьной программы в Кыргызстане. Он уверен, что ее необходимо менять и вводить новые учебные дисциплины с оглядкой на реалии жизни.

"Вопросы дорог мы можем решить в течение года или двух лет. Но нам нужно задуматься об образовании подрастающего поколения. Нужно вводить такие изменения в школьную программу, как уроки бизнеса", – сказал Бабанов.