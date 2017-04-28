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Бабанов: Необходимо в школах ввести новый предмет, как урок бизнеса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359078_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423176-ru.html

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28 апреля 2017, 13:02       Комментарии

Необходимо в школах ввести новый предмет, как урок бизнеса. Об этом сегодня, 28 апреля, на выездном заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" в городе Токмак заявил Омурбек Бабанов.
Отметим, депутаты обсуждают вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.
В ходе заседания лидер фракции "РАЖ" Омурбек Бабанов поднял вопрос школьной программы в Кыргызстане. Он уверен, что ее необходимо менять и вводить новые учебные дисциплины с оглядкой на реалии жизни.
"Вопросы дорог мы можем решить в течение года или двух лет. Но нам нужно задуматься об образовании подрастающего поколения. Нужно вводить такие изменения в школьную программу, как уроки бизнеса", – сказал Бабанов.

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