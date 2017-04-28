МЧС КР: На большинстве рек Кыргызстана отмечается подъем уровня воды

28 апреля 2017, 12:51 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. На большинстве рек Кыргызстана отмечается подъем уровня воды, сообщает пресс-служба МЧС страны.

Как отмечается, в связи с локальными ливневыми дождями по республике на 28 апреля на большинстве рек республики отмечаются подъемы уровней воды на 1-9 cм; на реках Нарын (г.Нарын) – 17 см, Нарын (среднее течение) – 54 см, Тентек-Сай - 10 см, Кок-Арт – 12 см, Жазы -13 см и Кара-Кулджа – 42 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет, 122-197% нормы.

Значительно выше нормы, 208-332%, отмечался сток рек Кегеты, Ала-Арча, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо, Узун Акмат, Чычкан,Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Кара-Кулджа, Тар и Араван-Сай. На реках Узун-Акмат, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Чангет, Зергер и Кара-Кулджа расход воды приближен к критической отметке.

На реке Тентек-Сай (Джалал-Абадская область) расход воды превысил опасный расход воды.

С продолжающими ливневыми дождями с 28 апреля по 1 мая по горным и предгорным районам республики селеопасно, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий прилегающих к руслам рек. В этой связи, Гражданская защиты гг.Бишкек, Ош, областей должна привести силы и средства к повешенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Силы си средства МЧС КР приведены к повышенной готовности к возможным ЧС.