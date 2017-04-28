"Жэньминь Жибао": Развитие китайско-американских отношений имеет прочный фундамент народной поддержки

28 апреля 2017, 12:56 Комментарии

"Жэньминь Жибао": Вице-президент Ассоциации американо-китайских отношений Бай Лицзюань: Развитие китайско-американских отношений имеет прочный фундамент народной поддержки

Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Бинсинь

Бай Лицзюань - вице-президент Ассоциации американо-китайских отношений, эксперт по Китаю, более 40 лет занимается вопросами китайско-американских обменов. В 80-е годы прошлого века она приняла участие в визите делегациисекретаря комитета КПК провинции Гуандун Си Чжунсюня в Америку. В 2012 году, когда вице-председатель КНР Си Цзиньпин посетил США, она преподнесла ему в подарок фотоальбом, посвященный визиту его отца. Сегодня, она преисполнена уверенности в том, что после встречи двух глав государств в резиденции Трампа во Флориде, повысятся тенденции развития китайско-американских отношений, потому что ее опыт за 40 с лишним лет в сфере народной дипломатии помог ей признать, что развитие американо-китайских отношений имеет прочный фундамент народной поддержи.

Корреспондент: В прошлом Вы сопровождали Си Чжунсюня в ходе его визита в США, какое впечатление у Вас сложилось о нем?

Бай Лицзюань: Он произвел на меня очень положительное впечатление. Это была большая делегация, в которую входили многие секретари местных партийных ячеек и главы провинций. Тогда было совсем другое время, нынешние китайские чиновники имеют очень плотное расписание визитов, а тогда делегация провела в США три с половиной недели, посетила 8 мест, пообщалась с большим количеством американских чиновников и специалистов, углубленно изучила американское общество. В свою очередь, мы за эти 3,5 недель также лучше узнали этих китайских высокопоставленных чиновников. Си Чжунсюнь был руководителем делегации, он очень заботился о всех ее членах. Я сопровождала множество делегаций, иногда их главы заботились только о своих интересах и совсем не рассматривали замечания других членов. Си Чжунсюнь вел себя иначе, он поощрял всех выступать с замечаниями и свободно высказываться. В то время заместителем главы делегации был член Политбюро, секретарь парткома провинции Ганьсу Сун Пин. Си Чжунсюнь искренне и надлежащим образом отвечал на вопросы и выступал с речами, особенно на прощальном банкете на Гавайях, его выступление было очень трогательным.

Корреспондент: Много лет спустя, его сын, председатель КНР Си Цзиньпин в 2012 году посетил США, президент Ассоциации Стивен Орлинс подарил ему альбом о визите его отца в Америку, какова была его реация на такой подарок?

Бай Лицзюань: В 80-е годы еще не было цифровых фотоаппаратов, мне пришлось использовать очень маленькую фотокамеру, чтобы сделать несколько снимков. Вместе с Орлинсом мы отобрали фотографии, которые и вошли в этот альбом, предназначенный в подарок для вице-председателя КНР Си Цзиньпина. На приветственном банкете Ассоциации американо-китайских отношений мы преподнесли фотоальбом Си Цзиньпину. Он очень обрадовался, увидев его, отнесся к нему не как к простым подаркам, который после слов благодарности обычно передаются сотрудникам, а открыл альбом и просмотрел. Время от времени он указывал в альбоме на знакомых ему людей и говорил: "Это Сун Пин, а вот это - У Лэнси". Таким образом, стоя, он просмотрел почти весь альбом целиком. В 2015 году, во время визита в США уже в качестве председателя КНР, Ассоциация американо-китайских отношений провела большой приветственный банкет в его честь. В ходе мероприятия, председатель КНР заговорил об этом альбоме с президентом Ассоциации Орлинсом, супруга председателя Пэн Лиюань добавила, что она не поставила альбом на полку, а положила на журнальный столик в гостиной, и они часто его просматривают.

Корреспондент: Очень скоро председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Как вы смотрите на эту встречу?

Бай Лицзюань: Встреча лидеров двух стран, дружеские отношения между ними и обмен мнениями - всегда хорошее дело, такое общение лицом к лицу гораздо лучше, чем телефонные разговоры или другие средства коммуникации, оно помогает укрепить взаимопонимание между двумя сторонами, а также углубляет обмен мнениями между двумя командами. Несмотря на то, что у команды Трампа еще не сформирована политика в отношении Китая, углубленное общение лицом к лицу - это всегда хорошо, если стороны также смогут достигнуть консенсуса по некоторым вопросам, то еще лучше. Я думаю, что стороны могут также затронуть в обсуждении такие вопросы, представляющие взаимный интерес, как ядерная проблема Корейского полуострова, двусторонняя торговля и т.д. Стороны могут достигнуть договоренностей или не достигнуть, в любом случае, они могут сесть и обсудить взаимное сотрудничество в решении проблем - это уже хорошо.

Корреспондент: Как Вы оцениваете перспективы развития китайско-американских отношений после встречи Си Цзиньпина и Трампа? По Вашему мнению, могут ли двусторонние отношения начать двигаться в положительном направлении?

Бай Лицзюань: Оба лидера - сильные люди. Я занимаюсь китайско-американскими обменами в Ассоциации более 46 лет, и совершенно не считаю, что развитие двусторонних отношений ограничено одной-двумя встречами на высшем уровне, а заложено долгосрочными взаимовыгодными обменами и контактами народов двух стран после 1972 или 1979 года. За много лет идут постоянные обмены между учеными, в торгово-экономических кругах, подписано множество меморандумов о взаимопонимании между правительствами обеих стран на всех уровнях, мы надеемся, что в период правления Трампа двусторонние отношения будут развиваться и впредь. Отношения между двумя странами в конечном итоге зависят от взаимодействия между народами. Если лидеры двух стран зададут хороший старт - отлично, даже если не будут достигнуты какие-либо консенсусы - ничего страшного, это не сможет поколебать основу китайско-американских отношений.

Корреспондент: Если после встречи, между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом по-прежнему будут оставаться некоторые разногласия, какую роль будет играть Ассоциация американо-китайских отношений в таком случае?

Бай Лицзюань: Ассоциация американо-китайских отношений с момента ее основания в 1966 году постоянно прикладывала усилия для развития китайско-американских отношений. В связях между этими двумя странами есть и взлеты, и падения, они пережили множество перемен. Вне зависимости от того, как изменится ситуация, Ассоциация американо-китайских отношений будет продолжать содействовать обменам и контактам между народами двух стран, продолжать содействовать обмену мнениями по различным точкам зрения, чтобы понять идеи друг друга и сообща решать проблемы.