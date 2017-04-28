В Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов

28 апреля 2017, 12:45 Комментарии

В Кыргызстане 28 апреля в 11:01 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН, очаг землетрясения располагается в горах Тескей Ала-Тоо, в 23 км к югу-западу от сел Кок-Сай, Темир-Канат, Тогуз-Булак, в 45 км к югу-западу от пгт. Каджи-Сай.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кок-Сай, Тогуз-Булак, Темир-Канат - 4 балла, в селах Конур-Олон, Комсомол, Туура-Суу - 3,5 балла, в Каджи-Сай - около 3 баллов (Иссык-Кульская область Тонский район).

Жертв, разрушений нет.