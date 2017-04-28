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Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, построенный для военнослужащих Бишкекского гарнизона

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423172-ru.html

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28 апреля 2017, 12:36       Комментарии

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию 27 квартир для офицеров и военнослужащих контрактной службы Бишкекского гарнизона прошла 28 апреля в Бишкеке.
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