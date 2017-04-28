Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, построенный для военнослужащих Бишкекского гарнизона

28 апреля 2017, 12:36 Комментарии

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию 27 квартир для офицеров и военнослужащих контрактной службы Бишкекского гарнизона прошла 28 апреля в Бишкеке.

Ключи военным вручили руководитель Аппарата президента Сапар Исаков, секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев.

Строительство дома осуществляло государственное предприятие "Аскер Курулуш" при Госкомитете по делам обороны.

В новых 27 квартирах имеются 9 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир. Жилье сдается под ключ.

Новостройка вплотную примыкает к 9-этажному 81-квартирному дому первой очереди, который был заселен августе 2016 года.