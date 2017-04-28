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Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле зафиксировано землетрясение в 5 балловНа Иссык-Куле зафиксировано землетрясение в 5 балловКыргызстан переходит на биометрические электронные паспортаКыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 5 баллов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423171-ru.html

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В Бишкеке между учениками двух учреждений произошла ссора, один ранен ножом

28 апреля 2017, 12:29       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Недалеко от села Боконбаево на южном побережье Иссык-Куля произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Институте сейсмологии Национальной академии наук КР.
Подземные толчки зафиксировали сегодня в 11.00. Очаг находился в 33 километрах к юго-западу от села Боконбаево.
Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов. В близлежащих селах Темир-Канат, Кокуз-Булак сила землетрясения доходила до 4 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, но в ближайших от эпицентра поселках могли возникнуть небольшие трещины в домах, проинформировали в институте.
Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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