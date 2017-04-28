На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 5 баллов

28 апреля 2017, 12:29 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Недалеко от села Боконбаево на южном побережье Иссык-Куля произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Институте сейсмологии Национальной академии наук КР.

Подземные толчки зафиксировали сегодня в 11.00. Очаг находился в 33 километрах к юго-западу от села Боконбаево.

Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов. В близлежащих селах Темир-Канат, Кокуз-Булак сила землетрясения доходила до 4 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, но в ближайших от эпицентра поселках могли возникнуть небольшие трещины в домах, проинформировали в институте.

Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>