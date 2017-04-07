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HUAWEI презентовал свои возможности правительству Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/huawei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423170-ru.html

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Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

28 апреля 2017, 12:20       Комментарии

Компания HUAWEI презентовала свои возможности правительству Кыргызстана по проекту "Таза Коом" на конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего", где присутствовал спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.
Менеджер продукции и решений компании HUAWEI Надыр Салихов отметил, что Кыргызстану в рамках данного проекта необходимо решить проблемы безопасности.
"Мы обладаем всеми ресурсами для установки интеллектуальной системы видеонаблюдений, системы управления транспортом, система выявления нарушений ПДД. Стоимость будет рассчитываться в зависимости от технического задания", – сказал он.
Отмечено, что "Таза Коом" поможет в решении проблемы распределения электроэнергии.
"Какой-то регион сейчас может получать больше, чем другой. У нас есть комплекс, который будет распределять электричество в зависимости от потребностей. Также решается вопрос хищения энергии", – сказал он.
Он добавил, что компанию не пугают судебные разбирательства по первому тендеру для проекта "Безопасный город".
"Мы транспарентная компания и нам нечего скрывать", – заключил он.

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