HUAWEI презентовал свои возможности правительству Кыргызстана

28 апреля 2017, 12:20 Комментарии

Компания HUAWEI презентовала свои возможности правительству Кыргызстана по проекту "Таза Коом" на конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего", где присутствовал спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Менеджер продукции и решений компании HUAWEI Надыр Салихов отметил, что Кыргызстану в рамках данного проекта необходимо решить проблемы безопасности.

"Мы обладаем всеми ресурсами для установки интеллектуальной системы видеонаблюдений, системы управления транспортом, система выявления нарушений ПДД. Стоимость будет рассчитываться в зависимости от технического задания", – сказал он.

Отмечено, что "Таза Коом" поможет в решении проблемы распределения электроэнергии.

"Какой-то регион сейчас может получать больше, чем другой. У нас есть комплекс, который будет распределять электричество в зависимости от потребностей. Также решается вопрос хищения энергии", – сказал он.

Он добавил, что компанию не пугают судебные разбирательства по первому тендеру для проекта "Безопасный город".

"Мы транспарентная компания и нам нечего скрывать", – заключил он.