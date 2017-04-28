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Новости Кыргызстана

В КР произошло землетрясение в 5 балловВ КР произошло землетрясение в 5 балловНа Иссык-Куле произошло землетрясение силой 5 балловНа Иссык-Куле произошло землетрясение силой 5 баллов

На Иссык-Куле зафиксировано землетрясение в 5 баллов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423168-ru.html

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28 апреля 2017, 12:31       Комментарии

28 апреля в 11:01 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг подземных толчков располагался горах Терскей Ала-Тоо, в 23 км к юго-западу от сел Кок-Сай, Темир-Канат, Тогуз-Булак, в 45 км к юго-западу от пгт. Каджы-Сай.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кок-Сай, Тогуз-Булак, Темир-Канат – 4 балла, в селах Конур-Олон, Комсомол, Туура-Суу -3,5 балла, В Каджы–Сае около 3-х баллов (Иссык-Кульская область Тонский район). Жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.

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