На Иссык-Куле зафиксировано землетрясение в 5 баллов

28 апреля 2017, 12:31 Комментарии

28 апреля в 11:01 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг подземных толчков располагался горах Терскей Ала-Тоо, в 23 км к юго-западу от сел Кок-Сай, Темир-Канат, Тогуз-Булак, в 45 км к юго-западу от пгт. Каджы-Сай.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кок-Сай, Тогуз-Булак, Темир-Канат – 4 балла, в селах Конур-Олон, Комсомол, Туура-Суу -3,5 балла, В Каджы–Сае около 3-х баллов (Иссык-Кульская область Тонский район). Жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.