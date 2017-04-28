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Кыргызстан будет во второй раз представлен на фестивале "Футбол для дружбы"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359065_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423167-ru.html

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Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

28 апреля 2017, 12:25       Комментарии

Кыргызстан будет во второй раз представлен на фестивале "Футбол для дружбы".
Как отмечают организаторы фестиваля, в этом году расширена география участников, количество стран-участниц увеличилось в два раза - с 32 до 64.
Впервые в "Футболе для дружбы" примут участие дети из Мексики и США. Таким образом, проект объединил юных футболистов четырех континентов - Африки, Евразии, Северной Америки и Южной.
Также в этом году был изменен формат проведения форума - вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты будут объединены в восемь интернациональных сборных - сборных Дружбы.
Отметим, пятый фестиваль пройдет с 26 июня по 3 июля в городе Санкт-Петербург (Россия).
Напомним, впервые в прошлом году как участник Кыргызстан был представлен на фестивале "Футбол для дружбы" среди детских команд, организованный компанией "Газпром". В фестивале выступили юные игроки "Дордоя" 2003 года рождения. В рамках форума юные футболисты воочию смогли посмотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между испанскими клубами "Атлетико" и "Реал" 28 мая на арене "Сан-Сиро" в Милане (Италия).

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