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Бабанов: Местные власти должны быть заинтересованы в привлечении инвестиций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359072_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423166-ru.html

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Бабанов: Премьер должен взять на себя ответственность за "Безопасный город"

28 апреля 2017, 12:29       Комментарии

Местные бюджеты недополучают денежные средства из-за отмены налога с продаж, заявил лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов в ходе выездного заседания в городе Токмак.
Он поинтересовался, сколько составили выпадения из бюджета Токмака и страны в целом. Мэр города Жыргалбек Шамыралиев сообщил, что в 2016 году потери составили 62 млн сомов, а в этом, по прогнозам, составят 40 млн сомов.
Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков сообщил, что для айыл окмоту по стране предусмотрено 2 млрд сомов из-за отмены налога с продаж. Бабанов в свою очередь отметил, что местная власть должна создавать необходимые условия для инвесторов - предоставлять земли на бесплатной основе, проводить электроэнергию и обеспечивать хорошую инфраструктуру.
"Не нужно все собранные налоги забирать в Бишкек, необходимо оставлять средства в местном бюджете. Местные органы власти должны быть заинтересованы в привлечении инвестиций, развитии промышленности. В других странах более 50% собранных налогов остаются в местном бюджете. Если бы у нас было так же, чиновники сами были бы заинтересованы в том, чтобы регионы развивались, фабрики не останавливались, а офисы не пустовали", – сказал Бабанов.
По его словам, самая большая проблема населения - это безработица. А если на местах будут создаваться рабочие места, люди будут получать заработную плату, то остальные проблемы будут автоматически решены.

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