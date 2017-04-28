Бабанов: Местные власти должны быть заинтересованы в привлечении инвестиций

28 апреля 2017, 12:29 Комментарии

Местные бюджеты недополучают денежные средства из-за отмены налога с продаж, заявил лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов в ходе выездного заседания в городе Токмак.

Он поинтересовался, сколько составили выпадения из бюджета Токмака и страны в целом. Мэр города Жыргалбек Шамыралиев сообщил, что в 2016 году потери составили 62 млн сомов, а в этом, по прогнозам, составят 40 млн сомов.

Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков сообщил, что для айыл окмоту по стране предусмотрено 2 млрд сомов из-за отмены налога с продаж. Бабанов в свою очередь отметил, что местная власть должна создавать необходимые условия для инвесторов - предоставлять земли на бесплатной основе, проводить электроэнергию и обеспечивать хорошую инфраструктуру.

"Не нужно все собранные налоги забирать в Бишкек, необходимо оставлять средства в местном бюджете. Местные органы власти должны быть заинтересованы в привлечении инвестиций, развитии промышленности. В других странах более 50% собранных налогов остаются в местном бюджете. Если бы у нас было так же, чиновники сами были бы заинтересованы в том, чтобы регионы развивались, фабрики не останавливались, а офисы не пустовали", – сказал Бабанов.

По его словам, самая большая проблема населения - это безработица. А если на местах будут создаваться рабочие места, люди будут получать заработную плату, то остальные проблемы будут автоматически решены.